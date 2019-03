El gobierno local reitera que reconocerá la compensación a Aquajerez por no subir el recibo del agua

Durante la presentación de los actos del Día Mundial del Agua, que se celebra este viernes día 22, el delegado de Sostenibildad, José Antonio Díaz, fue preguntado por la deuda que tiene el Ayuntamiento con Aquajerez, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, tras el rechazo por el pleno de la aplicación del IPCa las tarifas del agua.

Díaz aseguró que el gobierno procederá al reconocimiento de la compensación que de percibir la empresa concesionaria ya que está “recogida en el contrato” y "no da lugar a negociación".

“Somos un gobierno responsable y no vamos a dejar obligaciones sin reconocer como hizo con el PPy sus 100 millones en facturas en el cajón”, sostuvo. En este sentido apuntó que se reconocerá aunque no precisó cuándo se le abonarán estas cuantías ya que es algo que debe decidir el gobierno que salga de las elecciones del 26 de mayo que, entre otros cometidos, deberá aprobar el presupuesto municipal de este año.

La cuantía a compensar a Aquajerez, según un informe elaborado por la Intervención Municipal en diciembre, asciende a 2,2 millones, importes procedentes de los ingresos no obtenidos por la concesionaria al no haberse aplicado el IPCen 2018 y 2019. Ahora bien, el gerente de Aquajerez, Enrique Reina, advirtió de que la correspondiente a este año aún no está cuantificada —la de 2018 se estimó en unos 700.000 euros—.

El pleno rechazó en el mes de diciembre la modificación de las tarifas del servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración de la ciudad a las que se les iba a aplicar el IPC. Esto mismo ocurrió un año antes.