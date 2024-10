'La guarida del ángel' en Jerez se prepara para su cita más cañera

El próximo día 26 de octubre tendrá lugar uno de los eventos de música en vivo más cañeros y animados del año con las actuaciones de la banda de power pop trío 'We're not Surfers' y de la mítica banda malagueña punk rocker 'No Picky'. La cita será en 'La guarida del ángel'.

'We're not Surfers' vuelven a los escenarios para presentar su nuevo EP 'Recipe for Healing Your Soul', "un revival" lleno de power pop y punk rock melódico de los años 90's. Al mismo tiempo, los 'No Picky' de Málaga, una de las bandas de punk rock ramoniano más conocidas del panorama nacional, se estrenarán en Jerez por primera vez donde tocarán sus clásicos temas de su famoso álbum de los 90's 'Vampira, Malísima y Seductora' entre otros nuevos como los de su último EP 'Tutan C'mon'.

Además, como telonera del evento actuará la prometedora y joven artista jerezana Carmen Loor, que presentará sus nuevos singles con su banda.

Las entradas están disponibles en MalaMúsica Jerez y online a través del siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com/e/were-not-surfers-no-picky-en-la-guarida-del-angel-tickets-1004985327167?utm_experiment=test_share_listing&aff=ebdsshios