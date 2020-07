Las motos empujan a los hoteles de Jerez a cerrar julio con un 57% de ocupación

Los hoteles de Jerez cierran el mes de julio con el 56,80% de ocupación y tienen ya reservadas para este mes de agosto el 42,54% de las mismas. Son malos datos, es algo evidente en comparación con los datos del año pasado, que reflejaron una ocupación del 72,30%. A modo de consuelo queda que los datos son de los mejores que se han registrado a nivel nacional en el mes de julio. El pasado mes de junio la provincia fue la segunda en la recepción de visitantes a nivel nacional, tan sólo superada por Madrid y su inmenso potencial hostelero y la innegable potencia de su aeropuerto de Barajas.

En estos momentos, señala el presidente de la patronal hostelera provincial Antonio de María, “es fundamental que nos respeten los datos de la pandemia del Covid y el buen tiempo”. Las previsiones de ocupación hotelera en Jerez para agosto, el referido 42,54%, se erigen es un mal dato en comparación a un verano cualquiera si bien hay dos factores que animan a las empresas hoteleras. De un lado se encuentra el hecho irrefutable de que las reservas de última hora se han erigido de siempre en un gran aliado del sector, especialmente si la buena climatología acompaña y no se levantan temporales o vientos de levante.

De otro lado se encuentra que a lo largo del mes de julio las previsiones “se han visto rotas en nada menos que 12 puntos al alza, lo que ha sido especialmente destacable”, señala el presidente de Horeca.

Antonio de María destaca que “es indudable que en el hecho de que Jerez haya tenido una ocupación hotelera del 56,80% en julio ha jugado un papel esencial la celebración de la ciudad de dos grandes premios de motociclismo”. No en vano lo equipos motociclistas, en el pronóstico más corto, han debido estar hospedados en la ciudad durante casi dos semanas. “El efecto de las motos se ha dejado notar mucho”, apunta De María.

En lo que se refiere a la hostelería local se apunta desde Horeca que “durante los fines de semana se han movido terrazas. En el sector se detecta que el gasto es menor”, asegura Antonio de María quien añade que “de lunes a viernes el ciudadano de a pie, el que no se visitante ni turista, no mueve dinero hasta el fin de semana. Es entonces cuando se unen a los visitantes. Pese a todo, no podemos olvidar que tenemos la mitad de clientes de fuera que el año pasado. El fin de semana es la gente local la que está manteniendo los negocios”.

Pese a todo lo descrito, desde la organización empresarial Horeca se destaca, de forma firme, que “estos resultados tan sólo nos indican que los negocios, de forma irrefutable, están ahora mismo en pérdidas”. De María alaba que, de alguna manera, “el sector de la hostelería ha cumplido con un compromiso. No se podía cerrar y dejar a los empleados metidos en los ERTE. El sector se ha puesto a trabajar, a tirar del carro... pero es que después nos llega el tema del Reino Unido”.

Desde Horeca recuerdan que “Tomas Cook mandaba mucho turismo a Cádiz, si bien nuestra mayoría en la actualidad es alemana”. De otro lado De María considera que el uso obligatorio de la mascarilla en las playas “ha provocado que caigan las reservas. En este asunto se han hecho movimientos políticos en los que nos encontramos que se han puesto piedras en el camino en vez de asfaltarlo”.