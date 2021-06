"Es una temeridad que se reduzca el uso de las mascarillas"

"Es una temeridad que se reduzcan las mascarillas de forma tan rápida porque la transmisibilidad de la variante del virus predominante ahora, Delta (el indio) es mayor que la primera, la de Wuhan". El inmunólogo Francisco Moreno Benítez trabaja en el Centro Médico Asisa Doctor Lobatón, y es claro ante el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la eliminación de la obligatoriedad del uso de las marcarillas en espacios exteriores a partir del próximo 26 de junio, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros con personas ajenas a la burbuja social más cercana, en calles donde no se produzcan aglomeraciones.

Destaca al respecto que dicha retirada de las mascarillas en recintos abiertos "tiene que estar muy bien controlada, porque no es lo mismo que estemos sentados sin mascarilla en una terraza con la distancia de seguridad, a que estemos en un estadio de fútbol, un teatro o una calle concurrida. ¿Quién vigila que haya 1,5 metros de distancia de seguridad? Estamos dejando llevar esta medida en función del criterio del ciudadano. La misma aberración que se hizo al dejar al criterio de las personas que firmaban un papel, que no informaba, si se tenía que poner la segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca. Menos mal que la comunidad científica recomendaba la segunda de AstraZeneca si se había puesto la primera. Y casi todo el mundo lo ha hecho, desoyendo a nuestros lumbreras de políticos", añade.

Moreno recomienda continuar con el uso de la mascarilla en todos los recintos excepto en la playa, en una terraza o haciendo una actividad deportiva en el campo. "En el resto de los espacios deberíamos ir con mascarillas todavía, al menos entre 10 y 15 días más".

¿Que puede provocar esta medida en unas semanas? "Pues el aumento de los contagios. Casi todos los expertos epidemiológicos vaticinan que ante esta nueva variante que tiene más transmisibilidad, hay que ser cautos ante esta retirada de las mascarillas. Es fácil y entendible que en recintos abiertos como la playa o haciendo deporte, cuando el número matemático de que te puedas contagiar es ridículo, pues no sea necesario llevar mascarilla. Pero en el resto de los espacios no se debe producir una retirada tan precoz porque la variante que va a ser comunitaria va a ser más contagiosa. No significa que vaya a repercutir en una excesiva mortalidad, pero sí puede hacerlo en una excesiva contagiosidad. Y cuanto más contagio haya sin una vacuna que cercene la acción del virus, más probabilidades hay de nuevas variantes. Si fuera así, echaríamos al traste toda la vacunación que se ha realizado porque el virus podría entrar por otro receptor".

Moreno recuerda que en España "se desoyeron las primeras alertas sanitarias de la OMS antes del inicio de la pandemia. Las medidas entonces eran fundamentalmente tres para todo: diagnosticar, aislar y tratar si se puede y proteger a la población vulnerable con medidas de barrera y distanciamiento social y aseo básico. No se hizo y durante los primeros meses de la pandemia tuvimos la mayor mortalidad de Europa a costa de nuestros mayores. Además, tuvimos el mayor numero de contagios, de contagios en sanitarios y no había mascarillas. No había recursos, los centro de salud colapsados con asistencia telefónica que pese a la voluntad de los sanitarios en su conjunto resultó deficitaria. Las medidas se cumplían por la mayoría del pueblo de modo ejemplar, excepto los negacionistas, nadie cuestionaba que las distancia social y las mascarillas evitaban el contagio". "En este país -añade- nunca se ha consultado a los expertos y se ha creado un comité hasta hace relativamente poco. Las decisiones hasta entonces las tomaban políticos ignorantes de estos temas".