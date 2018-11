"Tuve que partir un trozo de pared para que saliera el agua de la casa"

A las 9:15 de la mañana de hoy domingo, Iván Cano y su mujer Ana María Garrido estaban viendo la televisión en el salón de la casa. De repente ella escuchó un fuerte ruido, poco después vieron entrar un poco de agua por debajo de la puerta e Iván fue a ver qué pasaba. "No me dio tiempo a llegar, la puerta se abrió sola y en menos de un minuto se inundó todo. Tuve que partir un trozo de pared del baño para que el agua pudiera salir porque alcanzó el metro de altura", ha declarado el afectado, que vive en una casa en la carretera del Calvario.

Todo ha sido provocado –según han comunicado desde el Ayuntamiento– por la rotura de una tubería del Consorcio. "He tenido que tirarlo todo. Nevera, microondas, sofá, mantas, ropa, un sofá que compramos hace poco... Todo. Nos hemos quedado con lo puesto y no tenemos familia aquí", ha relatado Iván. El matrimonio cuenta que desde hace unos seis meses llegaron a Jerez por un familiar que ha fallecido, "pero encontré un trabajito y nos quedamos. Y ahora no tenemos nada".

"Mi mujer se subió al sofá pero el agua le alcanzó y mi perro estaba temblando, muy asustado. Todo está para tirar, todo es barro... Me he dado un susto que casi me muero, he pasado la fatiguita de la muerte. Ya no podemos ir a peor, así que supongo que lo que nos queda es mejorar, ya vendrán tiempos mejores", ha declarado Iván, quien ha añadido que "hay ropa mía casi en Área Sur, porque al abrir por detrás en el baño el agua arrastró cosas nuestras".

Aunque en el lugar se personaron esta mañana efectivos de Urbaser y de la Policía Local, el gobierno local no ha tenido constancia de la situación de esta familia hasta esta tarde-noche, cuando ha activado los dispositivos de emergencia para atender al matrimonio.

Según han informado, Iván y Ana María han decidido pasar la noche en casa de unos amigos, "pero si hubiera hecho falta se activan los servicios desde esta noche". Mañana la propia teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, se volverá a poner en contacto con los afectados para "evaluar la situación y ver qué recursos se pueden facilitar, así como conocer en qué contexto se ha producido la avería".