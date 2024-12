Ismael Jordi cumple 25 años de carrera: "Ha llegado el momento de decir adiós a ciertos papeles"

El tenor jerezano Ismael Jordi se prepara para uno de los años más señalados de su carrera, 25 años sobre el escenario en 2025. Mientras tanto, está cerrando un intenso 2024 en el que, entre otras propuestas, ha regresado al Covent Garden de Londres para hacer allí su quinta temporada, donde ha cantado 'La Traviata', que ha interpretado ya en 125 ocasiones por todo el mundo y que debutó además en 2004 en el jerezano Teatro Villamarta. Tras ello, se marchó al teatro de La Zarzuela donde debutó 'Marina', de Emilio Arrieta, "una de las óperas españolas que me faltaba y he tenido la suerte de cantarla", apunta el cantante.

Y durante este mes de diciembre, Ismael Jordi está en el Teatro Real cantando 'Maria Stuarda', donde ha debutado el papel la soprano Lisette Oropesa. "Ella lo debuta y yo ya voy a dejar este papel aquí, ya no lo voy a cantar más. Es un papel un tanto ingrato, por el que tengo cierto amor-odio al personaje de Roberto, conde de Leicester. Un papel con el que debuté en el Covent Garden y que me ha abierto muchas puertas, pero llego un momento en la carrera que hay ciertos roles que hay que empezar a dejar. Y de este papel mis últimas funciones serán en Madrid, algo que está siendo muy especial para mí, ya que es un personaje que me ha acompañado durante muchísimos años. Y qué mejor que dejarlo con una producción maravillosa y un elenco de primera".

Y antes de que llegue 2025, el tenor regresará a su tierra para pasar las Navidades. Tras el merecido descanso, se marchará a Bilbao a cantar 'La Favorite' de Donizetti. En febrero, ABAO Bilbao Opera pone en escena el segundo gran estreno de la temporada en versión original en francés. Hasta ahora, solo se había representado en ABAO la versión en italiano, la última vez hace 25 años. Tras ello, ofrecerá un concierto en el Maestranza de Sevilla, el 22 de marzo, un recital acompañado del pianista Rubén Fernández Aguirre, con el que rendirá tributo a la ciudad con su '¡Sevilla!'.

Después, en abril cantará en Atenas 'Lucia de Lammermoor'. Y la temporada terminará en junio en el Palau de Les Artes de Valencia con 'Roberto Devereux'.

Reconoce que para sus 25 años, "todavía no tengo nada preparado, o lo mismo lo hago para cuando cumpla 30 (ríe). Pues sí, 25 años cantando, y cantando en los mejores teatros. ¿Qué más quiero? No puedo pedir más. Creo que he enfocado mi carrera como yo quería, como yo pensaba, y eso me gusta. No he entrado en ciertos circuitos de marketing y tal con los que no hubiera tenido vida". Y de cara a los próximos años, por lo pronto, el cantante tiene firmado hasta 2029, "algo que es una alegría".

"Lo que sí me queda pendiente -añade- es sacar varios discos, y eso sí lo quiero hacer dentro de unos años. Es una asignatura pendiente. Me gustaría hacerlo poco a poco. Primero, uno de un concierto mío, luego un disco de Navidad con villancicos líricos de nuestra tierra y también un disco de ópera y zarzuela. Sería una pena no dejar constancia de las cosas".

Ismael Jordi lanza un deseo de salud y felicidad para todos de cara a 2025. "Teniendo salud se puede hacer todo", concluye.