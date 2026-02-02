El jerez saca músculo frente a los aranceles de Trump y salva 2025 con una caída del 1%

El sector del vino de Jerez respira tras el primer año de aplicación de los temidos aranceles de Donald Trump —en vigor desde el 1 de agosto— y la incertidumbre provocada por las tensiones comerciales y geopolíticas. Las bodegas jerezanas salvan 2025 con una ligera caída de sus ventas totales del 1,1% respecto al año anterior y 23,9 millones de litros comercializados.

El descenso del último año se queda muy por debajo del previsto por el sector, que en el mejor de los escenarios esperaba una bajada del 5% de las salidas, que finalmente se reduce a poco más de un punto porcentual gracias, sobre todo, a la evolución favorable del mercado británico frente al fuerte impacto de la nueva ofensiva arancelaria del inquilino de la Casa Blanca.

Las exportaciones, en su conjunto, suman 12,9 millones de litros al cierre de 2025 tras una caída del 1,09%, siete décimas menos que la registrada en el mercado nacional (-1,16%), en su caso con un volumen de 11 millones de litros. Las salidas al exterior representan el 54% de las ventas totales.

La salvación británica

Dentro de las ventas al exterior, el jerez rompe con la prolongada tendencia a la baja de las salidas a Reino Unido —agravada en los últimos tiempos por el Brexit y el posterior sablazo fiscal al alcohol—, donde despide el año con un aumento del 7,4% y 6 millones de litros.

Europa concentra más del 48% de las salidas del último año, en concreto 11,5 millones de litros tras un ligero descenso del 0,4%. La caída en el viejo continente responde a los malos resultados cosechados tanto en Países Bajos (caída del -9,3%, hasta los 2,3 millones de litros) como en el resto de Europa (cede un 11,5% con 2,1 millones de litros).

Alemania completa la terna de mercados tradicionales europeos de los vinos de Jerez con un aumento del 4,4% y un millón de litros comercializados.

La trampa arancelaria

La recuperación en el mercado británico amortigua el efecto de los aranceles de Trump, que se traduce en una caída en Estados Unidos del 15,8% con un volumen de apenas 0,6 millones de litros exportados.

Esta cifra se engrosa, no obstante, con buena parte de las salidas de bodegas hacia Francia, país a través del que canalizan sus exportaciones a EEUU y que salda los últimos doce meses con algo más de 617.000 litros y el 12,2% menos que el año anterior.

Por el contrario, el jerez se aproxima en el resto de América a los 0,4 millones de litros tras un repunte de ventas del 5,11%, dentro del que despunta Canadá.

Las exportaciones de los vinos jerezanos hacia Asia se mueven en volúmenes mucho más modestos, apenas 250.000 litros en el conjunto del continente, en el que se deja el 1,5% de sus ventas en 2025. Sin embargo, en Japón, considerado un mercado estratégico por el sector, el jerez alcanza los 130.000 litros comercializados, que en este caso suponen un aumento del 6,3%.

Casi la mitad de las ventas en el último año, 11 millones de litros, se concentran en el mes de abril, que coincide con la celebración de las ferias y fiestas de la primavera andaluza en los que los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar tienen gran predicamento, y el último trimestre del año, entre octubre y diciembre debido a la campaña de Navidad.

El inicio del año y el verano, por el contrario, marcan el suelo de ventas de los vinos de Jerez, con unas salidas que difícilmente superan los 1,5 millones de litros mensuales en enero, junio, julio y agosto.

Mercosur y la India, dos gigantes para crecer desde cero

El vino es uno de los productos beneficiados por los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur y la India, que el Consejo Regulador ve con optimismo al representar una gran oportunidad en mercados en los que el jerez, hasta ahora, tenía una escasa o nula presencia.

En el caso de Mercosur, donde la institución jerezana del vino confía en que las cláusulas de salvaguarda garanticen la viabilidad de los productos europeos más sensibles, Brasil es el mercado con mayor potencial de crecimiento para el jerez, una vez se eliminen los aranceles y las barreras no arancelarias, el gran escollo hasta la fecha para las exportaciones comunitarias.

También en Mercosur, el presidente del Consejo Regulador señala, por otra parte, a la importancia del reconocimiento y protección de las denominaciones de origen europeas en Argentina, donde se establece un periodo transitorio de siete años para que los productores locales de vinos tipo jerez dejen de hacerlos.

“En Brasil, que mantiene una tendencia de incremento del consumo, partimos de una base muy baja por el freno de las barreras arancelarias y no arancelarias, mientras que en Argentina, la buena noticia es el fin de la competencia desleal”, indica Saldaña.

En cuanto al pacto con India, considerado ‘la madre de todos los acuerdos’ al englobar a cerca de 200 millones de consumidores, el responsable institucional destaca la posibilidad de acceder un mercado gigantesco y que hasta ahora ha permanecido muy cerrado a los productos importados. En este caso también se establece un periodo transitorio de 7 años para la reducción de los aranceles, desde el 125% actualmente en vigor a una horquilla de entre el 20% y el 30% en función del precio de la botella. Además, se espera que el consumo de vino en India se dispare hasta un 76% en 2027.