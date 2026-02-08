Jerez se presenta como Capital Española de la Gastronomía 2026 en el Foro Nacional de Hostelería de Málaga

Jerez ha tenido especial protagonismo con motivo de su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026 de en el VI Foro Nacional de Hostelería celebrado en Málaga en el seno del G&T Salón de Inovación en Hostelería, donde el teniente de alcaldesa, Antonio Real, ha representado a la ciudad en la mesa ‘Turismo Gastronómico: identidad, narrativa y posicionamiento del destino’, que ha profundizado en el papel de la gastronomía para fomentar la llegada de visitantes y en las claves para los operadores del sector para afrontar los retos del futuro más inmediato en cuanto a digitalización, sostenibilidad, gestión, modelos de negocio, etc.

En esta edición del Foro, que ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el presidente de la patronal hostelera Horeca en la provincia de Cádiz, Antonio de María Ceballos, se ha analizado cómo la gastronomía fortalece la marca de un destino, su conexión con la sostenibilidad, la innovación y la cultura, y por qué se ha convertido en un elemento clave de competitividad para el turismo del futuro.

Esta cita nació como lugar de reflexión sobre las necesidades de la hostelería en la era post pandemia; un espacio donde analizar desde el prisma de la gestión empresarial, las fortalezas y las debilidades para afrontarlas y combatirlas, convirtiéndose en punto de encuentro de toda la cadena de valor para realizar un diagnóstico de la situación presente del sector y de los retos del futuro inmediato.

Real ha afirmado que "ser Capital Española de la Gastronomía es un honor para una ciudad con una gran tradición a sus espaldas y ahora se trata de poner a la venta todas esas señas gracias a ese proyecto tractor que viene de la mano de la iniciativa público-privada. Se han mantenido muchas reuniones previas para llegar a confeccionar un calendario completo de actos que tendrán lugar durante todo el año. Jerez es conocida por sus vinos, sus caballos, su flamenco o por su Navidad y la gastronomía ofrece un producto desestacionalizador para todo el año gracias a todos esos eventos que se complementan con un calendario muy consolidado como el que tiene Jerez”, ha significado.

Cabe recordar que Jerez ya está inmersa en la celebración de las actividades englobadas en la capitalidad gastronómica, con actividades como la 'Ruta Homenaje al Cerdo Ibérico y los Quesos' celebrada hasta este domingo como reconocimiento dos productos fundamentales de la gastronomía local, elementos de gran valor cultural, culinario y económico para la zona.

Esta ruta es una de las primeras actividades del más de medio centenar que, con motivo de la capitalidad, se han planificado en colaboración con los agentes del territorio y cuyo calendario se extenderá durante todo el año, incorporando en todos los eventos actividades de carácter gastronómico. Este martes 10 de febrero, Jerez tomará el relevo como Capital Española de la Gastronomía de manos de Alicante, acto que no se pudo celebrar en Fitur por la tragedia ferroviaria de Adamuz.