El jerez de Harveys en la comedia navideña 'Man vs. Baby'

La miniserie 'Man vs Baby' (El hombre contra el bebé), estrenada por Netflix durante las pasadas Navidades, vuelve a poner de relieve la presencia del jerez en la cultura audiovisual británica, consumido por dos de los personajes en una de las escenas iniciales.

La producción está protagonizada por Rowan Atkinson, célebre creador e intérprete de Mr. Bean, quien encarna a Trevor Bingley, un hombre despistado que, tras ser despedido del colegio donde trabaja, acepta encargarse de cuidar un lujoso ático en Londres.

Es precisamente en la escena inaugural del primer episodio donde se produce la referencia al jerez: al comunicarle su despido en el colegio St. Alwyn, la directora ofrece a Trevor una copa de esta bebida. Del armario extrae una botella con la inconfundible etiqueta de Harvey’s Bristol Cream, que ella degusta con evidente placer mientras él apenas prueba un sorbo.

Lo que en principio parece una tarea sencilla se complica con la inesperada aparición de un bebé del que Trevor debe hacerse cargo sin preparación previa. A partir de ahí, la trama se convierte en una sucesión de desastres cómicos en los que torpeza y ternura se entrelazan en situaciones cada vez más caóticas.

La serie es una creación del propio Atkinson junto al guionista William Davies, colaborador habitual del actor en proyectos como Johnny English. La dirección corre a cargo de David Kerr, quien ya había trabajado con ambos en 'Johnny English Strikes Again'.

La primera temporada de 'Man vs Baby' consta de cuatro episodios de entre 25 y 30 minutos cada uno.

Cabe destacar que la serie se ha situado entre las más vistas de la plataforma desde su estreno.

Con su aparición en esta producción televisiva, nuestro vino continúa su recorrido por las grandes pantallas del streaming, siguiendo la estela de series recientes como 'My Lady Jane', de Amazon Prime, o 'Las gotas de Dios', de Apple TV.