Jerez suma 322 parados en enero, pero se mantiene en el nivel más bajo desde 2008

Un trabajador de la construcción, el único sector con una evolución favorable del desempleo en enero.

Terminada la campaña de Navidad, el mercado laboral jerezano se resiente con una nueva subida del paro registrado en uno de los meses tradicionalmente malos para el empleo. En concreto, la ciudad cierra enero con 21.135 desempleados tras un aumento de 322 personas (+1,55%)

A pesar de la subida, Jerez estrena el año con la cifra más baja de paro en 18 años, desde enero de 2008, cuando se contabilizaron 19.318 desempleados. Se trata, además, de la menor subida en este mes desde 2022.

El municipio rompe con tres meses de bajada y vuelve a superar la barrera de 21.000 parados, que rebasó por última vez en noviembre del año pasado, si bien en términos interanuales arroja un balance claramente positivo, ya que se mantiene la tendencia a la baja con una bajada de 1.677 desempleados respecto a enero de 2025, lo que supone un descenso del 7,35%.

Luces y sombras en la evolución mensual

El incremento registrado en enero responde principalmente a la extinción de contratos tras la campaña de Navidad, especialmente en el sector servicios y entre las mujeres, que concentran la mayor parte del aumento mensual.

De esta forma, los servicios —entre los que se incluyen actividades relacionadas con el comercio o la hostelería— suman 529 parados más que en diciembre (+3,63%) y agrupan al cierre de enero a 15.111 demandantes con el carné de paro, cerca de tres de cada cuatro inscritos en las oficinas de empleo de la ciudad.

La agricultura y la industria apenas experimentan variación en el último mes, que saldan con uno y cuatro desempleados más, respectivamente. El campo acumula 649 parados a último día de enero, mientras que el sector de las chimeneas alcanza los 948.

Por el contrario, la construcción es el único sector que salva el primer mes del año con una evolución favorable, ya que recorta 131 desempleados respecto a diciembre (-7,27%), con lo que en su particular registro se mantienen 1.670.

Las personas sin empleo anterior se unen a la reducción del paro registrado en enero, con un descenso de 81 personas y el 2,85% en términos relativos. Su registro de parados al cierre de enero se sitúa en 2.757 personas.

El fin de la campaña navideña también hace mella en las mujeres, con mayor presencia en los contratos temporales vinculados al sector servicios, lo que explica el aumento de 346 desempleadas en enero (+2,59), que elevan su total de demandantes con el carné de paro hasta las 13.757 al cierre del mes.

Los hombres, sin embargo, reducen su número de parados en enero en 24 personas (-0,31%), situándose su total en 7.418.

Descenso generalizado en el último año

En términos interanuales, la caída es generalizada tanto entre los sectores económicos como por sexos, lo que contribuye a que la cifra de parados se acerque a mínimos históricos.

El sector servicios lidera la reducción del último año en términos absolutos, con un recorte de más de un millar de desempleados (1.062 y el −6,57%), seguido por la construcción, con 165 parados menos (-8,99%).

La agricultura, sin embargo, encabeza el descenso interanual en términos relativos, en concreto con una reducción del 10,2%, que se traduce en 74 desocupados menos, seguida de cerca por la industria, cuya bajada asciende al 9,4%, en su caso con cerca de un centenar de demandantes menos.

La evolución por sexos también muestra una tendencia favorable en el último año, en el que tanto en el paro masculino como el femenino registran descensos.

La reducción es especialmente significativa entre las mujeres, que recortan 1.178 desempleadas (-7,91%), mientras que los hombres reducen cerca de medio millar de desempleados (-6,30) para contribuir así a una leve mejora de la brecha de género, que en cualquier caso sigue siendo muy profunda.