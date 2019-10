Elisa y Daniela, dos niñas jerezanas revolucionan 'Tierra de talento' en Canal Sur

Elisa Sánchez y Daniela Garrido son dos niñas jerezanas que este viernes van a revolucionar el nuevo programa de Canal Sur 'Tierra de talento'. Las bailarinas harán un llamativo espectáculo en el que se fusionan varios estilos de danza urbana con acrobacias.

Por ahora sólo se conoce que las jerezanas participan en el primer programa que presenta Manu Sánchez, una experiencia que ambas califican de "muy especial". "Nos ha gustado mucho participar, hemos conocido a mucha gente. Para mí el baile es una forma de expresar lo que siento", declara Daniela, de 10 años, quien añade que "siempre he estado con la música". "Mi familia está muy orgullosa y muy contenta. ¿Vergüenza por salir en el escenario? No, no. Fui a disfrutar", remarca Daniela.

Su compañera Elisa, de 11 años, añade que "el baile es mi pasión, expreso con él lo que siento en cada momento". "Para mí ha sido súper bonito, porque lo he vivido con Daniela y porque lo hemos pasado súper bien. Nos queremos seguir dedicando a la danza", subraya la bailarina.

Elisa y Daniela son dos alumnas del Centro de Baile y Deportivo Hermanas Sánchez. Ana y Rosario Sánchez, directoras de la escuela, remarcan que la participación en 'Tierra de talento', "supone una satisfacción personal muy grande". "Llegaron a la escuela cuando la abrimos en 2015 y desde pequeñas han despuntado en el mundo de la danza. Se forman todo lo que pueden en muchas disciplinas porque sabemos que les apasiona el baile", declaran las directoras.

Ana y Rosario Sánchez lanzan un mensaje a sus alumnas: "Que no dejen de creer en ellas mismas, y que no pierdan la ilusión y la humildad".

El jerezano José Mercé forma parte del jurado, que lo completa el violinista Jesús Reina, el barítono Carlos Álvarez, la cantante India Martínez. Entre bambalinas, la cantante María Villalón, que con su experiencia en 'Factor X' y 'Tu cara me suena', ganadora en ambos, templará los nervios de los participantes (cantantes, instrumentistas, bailarines).

'Tierra de talento'

'Tierra de talento' es una de las cuatro novedades que se incorporan a la parrilla nocturna de Canal Sur en esta nueva temporada junto a la actualidad de 5.c con Mariló Montero; el humor de Mi gran noche, producido por Quinta Planta para los sábados; y Escala Sur, espacio de entrevistas con Roberto Leal.

El programa de los viernes está abierto a todas las disciplinas musicales y a todas las generaciones, como señaló Manu Sánchez en su presentación.

La Fundación Cajasol promueve la dotación de las becas para estimular ese talento andaluz que sale a borbotones y que en buena parte, por la ausencia de formatos que no fueran la copla, hasta ahora tenía que emigrar para darse a conocer a través de la pequeña pantalla.