Emotivo reconocimiento de Copa Jerez a Jorge Pascual, ex presidente del Consejo Regulador

El ex presidente del Consejo Regulador del vino, Jorge Pascual, se ha mostrado emocionado y agradecido en el reconocimiento que le ha brindado la institución jerezana del vino y el equipo organizador de Copa Jerez por su labor durante más de treinta años de dedicación al vino de Jerez y a la manzanilla.

Pascual ha recibido la llave de la bodega de San Ginés de manos del actual presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, en el acto celebrado durante la cena de gala y entrega de premios de Copa Jerez, el pasado miércoles en la bodega de Los Apóstoles de González Byass.

El ex presidente ha indicado que "el vino de Jerez ha sido toda mi vida y lo sigue siendo; me venía de casa y, hablando de casa, me acuerdo que mi padre me decía que esta casa donde estamos hoy imprime carácter, y así ha sido en mi caso".

"Es una auténtica sorpresa y no tengo más que palabras de agradecimiento", ha señalado Pascual, quien ha augurado grandes éxitos para el vino de Jerez y su relación con la alta gastronomía. "Ver el potencial que tenemos y con la lucha que poco a poco hemos hecho en estos años empujando estamos encontrando cada vez más reconocimiento. Parecía que no teníamos futuro y tenemos un futuro cada vez más abierto y, sobre todo, todavía no hemos visto el final", ha añadido.

Momentos antes de la entrega de la llave de la bodega de San Ginés, ubicada en la sede del Consejo Regulador, se ha proyectado un vídeo con imágenes de Jorge Pascual durante su etapa al frente de la institución jerezana del vino.

En su introducción, César Saldaña ha recordado que "desde que este evento se convirtió en 2017 en Copa Jerez Forum & Competition aprovechamos esta cita para reconocer la labor de algunas de las personas que han contribuido de manera especial a esta iniciativa que ya ha cumplido sus primeros veinte años"

El primer reconocimiento se tributó a "nuestro querido y recordado Juli Soler", presidente del jurado en las primeras ediciones de Copa Jerez, responsabilidad en la que le sucedió Josep Roca, reconocido en 2019, mientras que en la última edición, la de 2019, el homenajeado fue el también ex presidente del Consejo Regulador y miembro del jurado de Copa Jerez durante un buen número de años, Beltrán Domecq.

"Hoy queremos hacer un reconocimiento especial a quien era el presidente del Consejo Regulador en aquel lejano año 2003, cuando tuvo lugar la primera edición de Copa Jerez, una persona que impulsó personal y decididamente este proyecto en los años más difíciles de cualquier iniciativa de este tipo, que siempre son los primeros", ha subrayado Saldaña, quien ha destacado de Jorge Pascual su "dilatada carrera profesional vinculada a los vinos de Jerez y la manzanilla durante más de treinta años, como por el enorme cariño que ha ido cosechando en los distintos ámbitos de su actividad en el marco de Jerez, en la Bodegas Sandeman, primero; en el Consejo Regulador, después; y en las Bodegas Delgado Zuleta, finalmente".

César Saldaña ha dado muestras del cariño que tanto él como todo el equipo organizador de Copa Jerez profesan a Jorge Pascual, "una de las mejores personas que he conocido en mi vida, a la que me une el cariño, la admiración y la pasión compartida por unos vinos a los que ambos hemos dedicado nuestra vida profesional" y "al que hoy ternemos el honor de reconocer".