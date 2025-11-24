Jornada sobre la 'Transformación del Patrimonio Bodeguero de Jerez', este miércoles 26 de noviembre
José Manuel Aladro Prieto, Ramón González de la Peña, Fátima Pablo-Romero y Juan Vega, ponentes en el Consejo Regulador
Artistas para un vino
El Consejo Regulador albergará este miércoles 26 de noviembre la jornada 'Transformación del Patrimonio Bodeguero de Jerez', organizado por el Instituto Internacional del Vino y la Viña con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.
El programa de la jornada es el siguiente:
- 09:30 horas: Inauguración. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador.
- 09:45 horas: Consideraciones patrimoniales y reutilizaciones históricas. José Manuel Aladro Prieto, doctor arquitecto y profesor del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en la ETSAS, Universidad de Sevilla.
- 10:30 horas: La Arquitectura de las Bodegas. Ramón González de la Peña, arquitecto y funcionario del Ayuntamiento de Jerez, autor de diversas intervenciones en espacios bodegueros.
- 11:15 horas: Centro de salud Esperanza de la Yedra. Fátima Pablo-Romero Gil-Delgado, arquitecta profesora asociada del Departamento de Expresión Gráfica en la ETSAS, autora de la rehabilitación de las antiguas bodegas Díez Mérito en la calle Diego Fernández Herrera.
- 12:00 horas: De la Riva Sherryhomes. Juan Vega, arquitecto autor de la rehabilitación de las antiguas bodegas De la Riva en calle María Antonia de Jesús Tirado.
- 12:45 horas: Mesa redonda. Arquitectos con experiencia en la rehabilitación de espacios bodegueros para otros usos, junto a Belén de la Cuadra, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.
- 13:45 horas: Clausura. Belén de la Cuadra, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido ofrecido por Reolink