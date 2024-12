El asesino confeso de una mujer a la que arrojó a un pozo en Jerez no se arrepiente: "Si volviese a nacer, la volvería a matar"

Sin arrepentimiento alguno y afirmando que “lo volvería a hacer”. Así se mostró Miguel M. M. quien reconoció en la jornada de este jueves que mató a una mujer de nacionalidad iraní en la mañana del 9 de julio de 2023 en la casa que vivía en Picadueñas. Primero la golpeó en varias ocasiones con una machota y luego la mató clavándole un cuchillo cerca del corazón. Posteriormente, la desmembró y acabó arrojando sus restos a un pozo ubicado junto al Cortijo de Ducha, un paraje rural situado en las inmediaciones de Aeropuerto de Jerez.

El juicio por este asesinato ocurrido en el verano del año pasado se ha celebrado en la mañana de este jueves en la sección octava de la Audiencia Provincial. La vista oral se ha desarrollado con relativa rapidez dado que el acusado ha reconocido los hechos y todas las partes (tanto las dos acusaciones particulares personadas, la de la hermana y la hija de la víctima, así como la defensa del acusado) se han adherido al escrito de acusación de la Fiscalía y a su petición de condena. Ahora es el turno del jurado que ya ha recibido el objeto del veredicto para determinar la culpabilidad o no del acusado; con posterioridad, el tribunal fijará la pena.

En la vista oral, y tal y como se esperaba, Miguel M.M. reconoció que cometió el asesinato sin mostrar arrepentimiento alguno. Ya cofensó lo ocurrido durante la instrucción del caso y este jueves volvió a hacerlo. En la sala de la Audiencia llegó a decir hasta en tres ocasiones repitió: “Si volviese a nacer, la volvería a matar”. Justificó esta animadversión hacia la víctima por haberle amenazado supuestamente de que le iba a denunciar por violación tras haber mantenido relaciones sexuales minutos antes de matarla. Por este motivo, en su corta declaración, donde no fueron necesarias las preguntas de las partes personadas dado que el procesado pidió la palabra para reconocer lo ocurrido, llegó a decir: “El cielo está en la cárcel; allí estoy por lo que estoy y no por una violación porque a mí no se me amenaza”.

Acto seguido afirmó que la mató y la descuartizó para poder arrojarla en el pozo donde apareció. Y llegó a apuntar que la Policía Nacional logró encontrar los restos de la víctima porque fue "cuatro o seis veces" al pozo para arrojar escombros sobre la víctima y poder ocultarla con el teléfono móvil encima durante las semanas posteriores al asesinato. “Si no llevo el móvil, esto no se aclara”, dijo en su declaración.

Tal y como informó este medio días atrás, la Fiscalía ha solicitado 25 años y 5 meses de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y contra el respeto a los difuntos, petición que mantiene, aunque ha elevado la responsabilidad civil pedida para resarcir a la hija de la víctima (ha pasado de 100.000 a 150.000 euros). Mientras, la defensa expresó la intención del acusado de resarcir económicamente tanto a la hija como a la hermana de la víctima dándole "todos sus bienes".

Al inicio de la vista oral, el resto de las partes personadas, incluida la defensa del acusado, se adhirieron a la petición de Fiscalía. Con anterioridad, una de las acusaciones particulares había solicitado la pena de prisión permanente revisable para el autor confeso del asesinato, aunque finalmente optó por sumarse al escrito de acusación del ministerio público.

Miguel M.M. se encuentra en prisión desde finales de agosto del año pasado cuando fue detenido por la Policía Nacional junto al pozo donde había arrojado el cuerpo de la víctima. Desde hacía semanas, la investigación policial apuntaba a su vinculación con la desaparición de esta mujer, que había sido denunciada a principios de julio y por la que se hizo, incluso, un llamamiento público.

El acusado ya fue condenado en 2001 por la Audiencia Provincial de Almería por otro delito de asesinato. También le constaban antecedentes penales por otros dos homicidios en grado de tentativa.