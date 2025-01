La Junta mantiene "gestiones discretas" para implantar una empresa de mantenimiento de aviones junto al Aeropuerto de Jerez

La Junta de Andalucía ha apuntado que mantiene contactos con una empresa vinculada al sector del mantenimiento y reparación de aviones que se implantaría en las inmediaciones del Aeropuerto de Jerez. Ahora bien, el consejero de Industria, Jorge Paradela, no quiso dar más detalles alegando que se están realizando "gestiones discretas" con una "compañía muy importante" del sector.

Uno de los objetivos del denominado 'Hub' Aeronáutico Jerez, el proyecto para incentivar la implantación de empresas en el entorno de la terminal aeroportuaria, es precisamente la atracción de empresas vinculadas al mantenimiento, reparación y revisión de aviones —en el sector aeronáutico esta línea de actividad se conoce por sus siglas en inglés, MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul). Por ello, el responsable de la Consejería de Industria del Gobierno autonómico indicó este viernes en Jerez durante la presentación de las ayudas para el desarollo del polo aeronáutico que estos contactos se están manteniendo "en paralelo" a las decisiones que se están adoptando para atraer firmas aeronáuticas a Jerez aprovechando unos fondos europeos destinados para la provincia.

Paradela declinó dar más detalles sobre la empresa y proyecto a implantar alegando que actualmente se está en una fase de "gestiones discretas" para que pueda implantarse. Tampoco aclaró si esta presentó su proyecto en el proceso de manifestaciones de interés realizado como fase previa del desarrollo del 'Hub' Aeronáutico o si le ha comunicado que optará al fondo de ayudas que ahora se convoca.

Sí indicó que otra de las líneas en las que está trabajando su consejería es la promoción de un centro de formación de empleo en la ciudad vinculado al sector del mantenimiento y reparación de aviones, una iniciativa que también estaría vinculada al 'Hub' Aeronúatico. Eso sí, también fue escueto en los detalles dados al respecto de este proyecto limitándose a señalar que es una pretensión que se está estudiando junto a la Consejería de Empleo, competente en este ámbito.

Ya hubo un intento hace cuatro años

No es la primera vez que se aborda la posibilidad de implantar una empresa vinculada a la actividad de MRO en las inmediaciones del Aeropuerto de Jerez. A lo largo de 2020, la firma Willis Lease Finance Corporation, una de las más destacadas del sector, mantuvo conversaciones con Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias del país, para implantarse en el entorno del Aeropuerto jerezano. En las conversaciones también tuvo una parte activa la Agencia Idea, un organismo vinculado a la Consejería de Economía .

Sin embargo, el proyecto no pudo desarrollarse ya que no hubo un acuerdo por los terrenos, una circunstancia que provocó que Willis Lease anunciara un principio de acuerdo con el Aeropuerto de Ciudad Real para la ejecución del proyecto que tenía previsto en Jerez. Ahora bien, a día de hoy esta proyecto aún no se ha ejecutado.

Willis Lease Finance Corporation planteó construir en unos terrenos anexos a la cabecera norte de la pista de aterrizaje del aeródromouna planta de desguace de aviones, aunque esta actividad estaría complementada por otra dedicada al mantenimiento de aeronaves. Sin embargo, el emplazamiento no fue aceptado por Aena que alegó que, dada la enorme cantidad de suelo que requería —especialmente el denominado 'cementerio' de aviones— podría hipotecar desarrollos futuros del aeropuerto y de actividades complementarias vinculadas a él.

El entorno del Aeropuerto de Jerez cuenta con importantes bolsas de suelo para la implantación de actividades económicas, aunque estas aún no se encuentran urbanizadas —unas 15 hectáreas según el Plan General de Ordenación Urbana—. A estos espacios se suman las 34 hectáreas que el plan director del Aeropuerto tiene reservadas para el desarrollo de actividades complementarias. En estos últimos se encuentra ubicada actualmente la firma Airtificial, especializada en la amplicación de la fibra de carbono para el sector aeronáutico.