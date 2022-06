La Junta aprueba la modificación del PGOU que permitirá ampliar Bodegas Williams

La Junta de Andalucía ha dado su visto bueno ambiental a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder desarrollar los suelos situados a espaldas de las Bodegas Internacionales, en la zona sur de la ciudad. La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la administración autonómica ha emitido una declaración ambiental estratégica al cambio del planeamiento promovido por el Ayuntamiento a instancias de la empresa bodeguera Williams & Humbert, que pretende ampliar sus instalaciones.

El sector afectado por la modificación, cuya denominación es Rancho de Raho, tiene una superficie de unos 246.000 metros cuadrados y están catalogados en la actualidad como suelo urbano no consolidado. Sin embargo, ahora se acomete una doble reclasificación para facilitar su desarrollo. Así, por un lado, parte de estos terrenos (unos 101.000 metros cuadrados) se catalogarán como suelo urbano consolidado, que se podrán desarrollar próximamente. Mientras, el resto del enclave (unos 146.000 metros cuadrados) se declara suelo no urbanizable de especial protección dado que por ellos no solo discurre el arroyo de La Loba (que evacua en la laguna de Torrox), sino que se deja fuera de una futura urbanización al ser zona inundable y de riesgo de inundación.

En su declaración ambiental estratégica, la Junta de Andalucía incide en que la propuesta de ordenación cuenta con el informe favorable del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial en Cádiz. También cuenta con el beneplácito del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico quien únicamente establece que cualquier actuación que se realice en estos suelos debe acometerse con “cautela arqueológica” mediante la elaboración de un “diagnóstico previo consistente en una actividad arqueológica de prospección superficial de los terrenos".

Según los planes apuntados por el gobierno municipal cuando fue aprobado de manera provisional esta modificación del planeamiento urbanístico el pasado mes de enero, la firma bodeguera pretende ampliar su unidad de embotellamiento por lo que espera poder acometer la urbanización de estos suelos a lo largo del próximo año.

La propuesta de modificación puntual del PGOU partió de Williams & Humbert que en marzo de 2020 presentó una propuesta a la Delegación de Urbanismo. Meses más tarde, el pleno municipal aprobó la formulación del cambio urbanístico y, posteriormente, la propuesta de aprobación inicial. En paralelo, la Junta de Andalucía elaboró el documento de alcance de la declaración ambiental estratégica, donde establecía las líneas que debía seguir el ordenamiento.

Ya el pasado mes de enero se aprobó provisionalmente el cambio del PGOU y ahora ha recibido el beneplácito ambiental tras el que se deberán acometer los cambios necesarios al documento para incluir las determinaciones establecidos por el organismo autonómico.

Desde que entró en vigor el vigente Plan General de Ordenación Urbana a principios de la pasada década, se han realizado en torno a una decena de modificaciones puntuales. La última en aprobarse de manera definitiva ha sido la de ampliación de la protección tipológica de la Barriada España.