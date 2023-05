"No voy a levantar la copa de champán, son muertos los que hemos fotografiado"

El fotógrafo jerezano Emilio Morenatti ha sido galardonado con el segundo Pulitzer de su carrera, esta vez, por su trabajo en la guerra de Ucrania. Morenatti logró su primer Pulitzer en 2021 por una serie de instantáneas "conmovedoras" que "adentra al público en las vidas de los mayores de España" que se enfrentaban a la pandemia de Covid-19, según informó el jurado. Ya entonces, reconoció que no sabría si "sería capaz de procesarlo totalmente, en este momento no soy capaz".

Ahora, "lo sigo procesando porque tengo el síndrome del impostor, pienso que hay unos reconocimientos que son excesivos en este tipo de profesión que tenemos nosotros. Me cuesta mucho trabajo, sobre todo en este, levantar la copa de champán. No lo voy a hacer porque la guerra continúa, son muertos los que hemos fotografiado y no se merecen ninguna celebración. Se merecen dignidad, sobre todo, y ni siquiera han tenido eso".

Lo que sí se alegra el autor es "de la visibilidad que dan estos premios para que estas imágenes sean de alguna manera más icónicas y se eternicen. Esto sí, esto sí me alegra muchísimo". Destaca además la labor de los editores de la agencia, "que son los que dan forma a ese trabajo extenso que hacemos nosotros y eligen las imágenes para estos premios".

Morenatti ha cubierto el conflicto de Ucrania en un total seis meses, en seis viajes diferentes. "Este conflicto nos toca más de cerca, a tres horas de avión. Nos salpica casi. Y a un nivel racial pues hay una similitud obviamente, un sistema de vida muy parecido al nuestro...".

El jerezano acaba de regresar de cubrir en Londres la coronación de Carlos III y su esposa, Camila. Un "gran cambio de registro" respecto a Ucrania, "pero no deja de ser una información y voy donde me mandan. Lo que me preocupa cuando vuelvo es encontrarme con la banalidad de la gente que se queja por estupideces cuando vienes de una guerra. Este apartado es el más difícil de gestionar. La gente tiene sus razones, obviamente, pero tú vienes de otras mucho más importantes que son de salvar la vida, básicamente".

El fotoperiodista Emilio Morenatti nació en Zaragoza, en 1969, aunque se crió en Jerez. Reside en Barcelona desde hace más de una década, desde que le hirieron en Afganistán. Trabaja para la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), en España y Portugal.

Junto a Morenatti, también ha sido galardonado con el Pulitzer su compañero Bernat Armangué, también de la Agencia AP. La agencia estadounidense se ha llevado el premio principal -el de Servicio Público- por el trabajo de sus periodistas durante el sitio de la ciudad de Mariupol, y el de Fotografía de Noticias de Última Hora por la labor de sus fotógrafos en las primeras semanas del conflicto.