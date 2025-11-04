Luz Shopping celebra la Sherry Week 2025: un encuentro único de vinos del Marco de Jerez, sabores y tradición

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y el único outlet de la provincia de Cádiz, se une un año más a la celebración de la Sherry Week del 3 al 9 de noviembre, ofreciendo a los amantes del vino y la gastronomía una programación especial con actividades que refuerzan el compromiso del Centro Comercial con la cultura local, la gastronomía y el enoturismo, invitando a todos los públicos a disfrutar de una experiencia única con los vinos del Marco de Jerez.

Esta edición cobra aún más relevancia, ya que Jerez ha sido nombrada como ‘Capital Española de la Gastronomía 2026’, un reconocimiento que resalta el legado culinario y la contribución de la ciudad al patrimonio gastronómico nacional. Esta distinción ha contado con el respaldo del sector empresarial y social, lo que refuerza aún más la importancia de la gastronomía jerezana.

Un viaje sensorial con sabor a Jerez

A modo de preludio de la Sherry Week, y para ir abriendo apetito entre los clientes, Luz Shopping incluyó el taller 'Cocinando con Jerez' en su programación del pasado fin de semana. Esta actividad, a cargo de Gastrológico, se celebró el pasado sábado en El Momentito, ubicado en el Outlet de Luz Shopping. Durante la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de aprender a elaborar platos maridados con vinos y vinagres de Jerez, como un tartar de salmón con emulsión de Fino o una ensalada de burrata con reducción de Pedro Ximénez.

Bajo el paraguas de la Sherry Week, el sábado 8 de noviembre será el turno de la cata 'Jerez a ciegas', a cargo de Winable. Esta actividad se celebrará de 18:00 a 19:00 horas en la Sala Luz, ubicada en el Outlet de Luz Shopping, e invita a los asistentes a descubrir los matices y secretos de los vinos del Marco de Jerez sin conocer su etiqueta, desarrollando una experiencia sensorial única a través del gusto, el olfato y la vista. La cata es de acceso libre, pero el aforo es limitado a 40 personas por orden de llegada.

Tanto el taller de cocina como en la cata a ciegas contaremos con una destacada presencia de productos de Ikea y Alcampo, gracias a la colaboración activa de ambos operadores del Centro Comercial. Ikea aportará el menaje necesario para el desarrollo de las actividades, mientras que Alcampo, contribuirá con productos frescos y de proximidad, reforzando así el compromiso con la calidad y el entorno local. Además, en Luz Shopping, los clientes y visitantes también podrán disfrutar de exposición en la galería comercial de Alcampo, donde podrán conocer más sobre los diferentes tipos de vinos del Marco de Jerez, sus características y maridajes ideales.

"Nos complace mucho repetir una activación como esta, que se ha convertido en una tradición dentro de nuestra programación. Con la Sherry Week no solo promovemos los vinos del Marco de Jerez, sino que también reforzamos nuestro compromiso con la cultura y gastronomía local. Además, esta experiencia forma parte de la oferta integral de Luz Shopping, que busca brindar a nuestros visitantes momentos únicos, educativos y deliciosos. Esta edición, especialmente, tiene aún más relevancia, ya que Jerez ha sido nombrada la Capital Española de la Gastronomía 2026. Desde Luz Shopping estamos orgullosos de aportar nuestro grano de arena para dar visibilidad a la gastronomía y el vino de la región en un contexto tan significativo", explica Rosario Fernández-Gao, responsable de marketing de Luz Shopping.