El mal tiempo provoca numerosas cancelaciones hoteleras en Jerez del Jueves al Sábado Santo

Las malas previsiones meteorológicas han provocado que muchos turistas hayan optado por cancelar sus reservas hoteleras en la ciudad previstas para final de semana. Según los datos facilitados por la patronal hotelera Horeca, en Jerez la media de cancelaciones ha sido superior al 11% de media.

En concreto, las reservas hoteleras previstas en Jerez la semana pasada eran superiores al 81% del Jueves al Sábado Santo. La cifra más alta era la del viernes 29 de marzo con una ocupación prevista de casi un 86%.

Sin embargo, tras una segunda encuesta de Horeca a sus asociados, las previsiones apuntan a que la ocupación turística en Jerez no llegará al 70% entre el 28 y el 30 de marzo. De momento, se prevé un 71,11% el Jueves Santo; un 74,04% el Viernes Santo; y un 63,84% este sábado.

No obstante, hasta que no finalice la Semana Santa no se podrá dar a conocer la ocupación real, ya que en los próximos días se pueden dar a conocer nuevas cancelaciones o reservas que podrían variar esta última previsión de Horeca.

Hay que recordar que el pasado año, Jerez registró una ocupación superior al 77%, siendo el Viernes Santo el mejor día con una ocupación cercana al 81%.

Tendencia a la baja en la provincia

El resto de la provincia de Cádiz mantiene también la tendencia de cancelaciones hoteleras como consecuencia del mal tiempo previsto en los próximos días. La caída más grande de reservas se ha producido, en este orden, en Algeciras (más de un 13%), Chiclana (más de un 12%) y en Jerez (más de un 11%).

En el resto de municipios la caída ha sido algo menor, aunque prácticamente en todas las ciudades se han producido cancelaciones: El Puerto, Cádiz, Rota, Conil, La Línea, Chipiona, Tarifa y Sanlúcar.

Por el contrario, hay sólo cuatro municipios que han mejorado sus datos: Zahara, Puerto Real, Arcos y San Fernando. Especialmente llamativo ha sido el caso de Zahara donde la ocupación prevista del Jueves al Sábado Santo ha crecido un 7%, respecto a la previsión de hace una semana.