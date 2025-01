Mamen Sánchez: "Los beneficios fiscales para el Gran Premio de Jerez están aprobados a falta de incluirlos en una Ley de Presupuestos"

La diputada y concejala socialista Mamen Sánchez ha defendido en el pleno municipal de este viernes que “desde el 1 de agosto de 2024 está aprobada la consideración para que el Gran Premio de España de Motociclismo se considere Acontecimiento de Especial Interés Público, para obtener beneficios fiscales. Esta es la fecha en que se aprueba su Inclusión para el borra-dor del Anteproyecto de Ley de Presupuestos”.

Mamen Sánchez avanza que en el caso de que no haya Presupuestos del Estado, se está estudiando incluirlo en una Ley que tenga relación con el Ministerio de Educación y Deportes. “Ahora bien, aclara Sánchez, en ambos casos hay que incluirlo en una Ley que debe ser aprobada por la mayoría de los parlamentarios del Congreso y del Senado. Por tanto ¿Lo va a apoyar el grupo del PP? ¿Lo va a apoyar la senadora Pelayo cuando éste se incluya en la Ley de Presupuestos o en otra Ley?”.

La diputada socialista aclara que “el PP ha tenido poco interés en este tema ya que con una Proposición No de Ley (PNL) registrada el 29 de febrero de 2024, su grupo parlamentario no la ha incluido para su debate en ninguna de las Comisiones de Educación y Deporte celebradas”.

“Es más, añade Mamen Sánchez, el Consejo Superior de Deportes inició expediente del Gran Premio al tener comunicación de la calificación de la PNL en el Congreso”. Para Mamen Sánchez, “el gobierno municipal de Pelayo, que es también senadora y ha sido diputada, debe conocer los procedimientos parlamentarios y no tergiversar que pasó en diciembre con la no calificación de otra propuesta del PP que proponía una modificación presupuestaria de más de 1,5 millones de euros, con ocho eventos diferentes, que no puede ser calificada por la Mesa, porque no es procedimentario esa forma de registrar esas peticiones”.

“Es -explica la socialista-, como si un grupo municipal lleva a la junta de portavoces del Ayuntamiento una moción para que se debata en el pleno, una modificación del presupuesto municipal. La junta de portavoces no la puede aceptar para su debate en pleno porque solo es competencia que lo proponga al pleno el gobierno municipal”.

“Lo peor -añade Mamen Sánchez-, es que el procedimiento parlamentario es conocido por la señora Pelayo y lo que no debe hacer es tergiversar la información solo con el único objetivo de guerrear contra el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“¿Qué sería del Ayuntamiento de Jerez si no es por el gran respaldo que económicamente y con inversiones directas le está dando a Jerez el Gobierno socialista de España?”, finaliza la diputada.