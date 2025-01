Mamen Sánchez: "Ryanair está haciendo un chantaje al Gobierno central y a la Junta"

La diputada nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Mamen Sánchez, ha afirmado que Ryanair "está haciendo chantaje a la administración central y a la Junta de Andalucía para obtener un plus de ayuda" tras anunciar que dejará de operar las rutas que tiene con Jerez en la próxima temporada estival. En este sentido, ha añadido que "esta ruta está muy consolidada, es de los vuelos más rentables que hay en el aeropuerto y ha aumentado mucho en pasajeros".

En un comunicado, la exalcaldesa de la ciudad aseguró que "Ryanair miente porque las tasas aeroportuaria no han subido en ningún aeropuerto en España en este año, pero además Aena en Jerez sigue manteniendo la bonificación, con lo que la tasa por pasajero puede llegar hasta los dos euros". Por ello, afrimó que "esta no puede ser la excusa", porque "son más caras las tasas en otros aeropuertos como el de Sevilla o Málaga y otros tantos, de manera que la tasa no es el problema, como alega la compañía irlandesa".

Para la diputada socialista, "la política de presión de Ryanair para obtener nuevas ayudas de las administraciones es habitual y como en otras ocasiones se le ha dado ayudas en forma de promoción del destino, chantajea a la administración general, a las comunidades autónomas y diputaciones de toda España con estas prácticas". "Un año lo hace en algunas zonas y otros en otras", afirmó.

Asimismo, Mamen Sánchez indicó "que son muchas las veces que Ryanair anuncia el cierre de bases o suspensión de rutas cuando se le acaban los convenios para forzar mayores aportaciones públicas para su actividad". Al respecto, dijo: "El ejemplo lo tenemos en Reus y Gerona en 2011, en Cantabria o Zaragoza, donde consiguió nuevos convenios con la comunidad autónoma, tras su amenazas y otro ejemplo lo tenemos en Granada en 2010 donde anunció que se iba cuando la Diputación le comunicó que no podía mantener el convenio que tenían desde 2007", ha señalado.

La diputada aprovechó para cargar contra el PP al que le reprochó su "salida en tromba" y les acusó de querer "sucumbir ante el chantaje de esta compañía, acostumbrada a obtener beneficios a través de estas prácticas".