El Ministerio de Defensa pone a la venta unos terrenos junto al Rancho de la Bola

Imagen de uno de los accesos a los terrenos que el Ministerio de Defensa ha puesto en venta.

El Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) ha puesto en venta varias parcelas agrarias situadas entre el antiguo Rancho de la Bola y el río Guadalete. Son más de 467.000 metros cuadrados de suelo agrícola ubicados al sur del término municipal, muy próximo a la linde con El Puerto—en la finca situada junto a la ribera del Guadalete aún se encuentran los restos del antiguo embarcadero que se utilizó para el traslado de los materiales explosivos que se guardaban en estas instalaciones ya sin uso—.

La venta, que se realiza mediante el sistema de subasta, está dividida en dos lotes. Por un lado, la administración de Defensa ha puesto el cartel a dos parcelas catastrales que tienen una superficie de unos 230.000 metros cuadrados situadas junto a la A-2002, la carretera que une la zona sureste de Jerez con El Puerto a través de la barriada rural de El Portal. Por estos suelos pide una proposición económica mínima de 663.400 euros aproximadamente en primera subasta y de 597.000 euros, en segunda.

Mientras tanto, por las parcelas ubicadas junto a la ribera del río Guadalete, que están divididas por la vía del tren que conecta Jerez con la Bahía, pide una puja mínima de 679.400 euros, en primera subasta, y 611.500, en segunda. La superficie de ambas parcelas supera los 236.000 metros cuadrados. Las ofertas podrán presentarse ante el organismo que gestiona los bienes de Defensa sin uso militar hasta el próximo 24 de febrero del año próximo. Esta licitación se ha sacado junto a un paquete de 24 bienes repartidos por toda España entre terrenos, locales e inmuebles.

En esta venta no están incluidos los terrenos del abandonado Rancho de la Bola, un enclave de más de 555.000 metros cuadrados que fueron desafectados de su uso militar hace más de dos décadas y que durante casi 50 años fue un polvorín de la Armada Española. Por el momento, el futuro uso de estos antiguos depósitos sigue siendo una incógnita. En 2018, en una respuesta parlamentaria, el Ministerio de Defensa aseguró que matenía una vigilancia privada sobre estos terrenos para evitar el acceso indebido al interior y se realizaban trabajos de desbroce y limpieza.

En ese momento, también se apuntaba que se pretendía enajenar estos suelos, aunque en ese momento ni se habían recibido ofertas ni se había firmado un convenio con el Ayuntamiento, que en alguna que otra ocasión había solicitado el traspaso gratuito de estas parcelas.

Venta de suelos residenciales en la zona norte de Jerez

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa sí pudo vender a mediados del año pasado una parcela que tenía en propiedad a espaldas del centro comercial Carrefour Norte. Los terrenos se encuentran situados entre las calles José Ignacio Pineda, José Demaría Vázquez y Adolfo Comba Gracia y tienen una superficie de unos 5.190 metros cuadrados.

Según se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez, este solar tiene la catalogación de suelo residencial y en él se puede construir edificaciones de hasta cuatro plantas. La edificabilidad asignada es de algo más de 7.100 metros cuadrados.

Por estos suelos, Defensa pedía una oferta mínima de 1,6 millones de euros. El adjudicatario ha sido un promotor inmobiliario domiciliado en Jerez que presentó una oferta por los suelos de 1,8 millones de euros, superando así la propuesta económica presentado por otro licitador que también concurrió a esta subasta.