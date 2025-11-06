El Ministerio de Transportes no aclara cuándo prevé ejecutar un tercer carril en la autopista hasta Jerez

Tras el fin del peaje de la autopista AP-4, que se produjo el 1 de enero de 2020, los conductores se han ahorrado en torno a 450 millones de euros al dejar de pagar por circular esta vía, que es la única de gran capacidad que comunica las provincias de Cádiz y Sevilla. Esa cifra es la previsión que maneja el Ministerio de Transportes y que ha sido apuntada en una respuesta parlamentaria sobre sus planes para que esta carretera tenga un tercer carril desde la provincia sevillana hasta Jerez.

La contestación es consecuencia de una pregunta realizada por varios diputados del PSOE, entre ellos la exalcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, quienes solicitaban conocer si es posible "conocer ya la fecha" para la "implementación de un tercer carril" en esta autopista entre Las Cabezas y la provincia. Sin embargo, el Ministerio de Transportes no responde a esta pregunta limitándose a insistir en que está trabajando en la redacción de varios proyectos para tratar de mejorar la circulación en esta vía mediante la mejora de los accesos a esta autopista y de la ejecución de un tercer carril en los tramos sevillanos.

Entre estos, se encuentra el acceso norte al Aeropuerto de Jerez que conectará en un futuro la AP-4 y la A-4, un proyecto que se encargó en 2022. Este medio preguntó semanas atrás al Ministerio sobre el estado de este proyecto, sin obtener respuesta hasta el momento. Lo último que ha trascendido es que, por un lado, se encargó su redacción a la consultora Proes a finales de 2022 y, por otro, se empezó a tramitar su evaluación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica en febrero del año pasado.

En la respuesta parlamentaria, la administración central resalta en este escrito que la liberalización del peaje ha supuesto "una notable reducción de los costes asociados al transporte terrestre" en este "corredor estratégico, incrementando de forma significativa la competitividad de esta área de Andalucía gracias a la decisión adoptada por el Ejecutivo de poner fin, de manera definitiva, al régimen concesional" de esta carretera. De hecho, apunta en la respuesta que se estima que los conductores "han obtenido un ahorro acumulado de entorno a los 450 millones de euros, una cifra que refleja el impacto económico positivo derivado de la liberalización de la autopista".

El desdoble de la A-471

Entre los proyectos que el Ministerio de Transportes está redactando vinculados a la AP-4 se encuentra también la remodelación de la conexión entre esta vía y la carretera autonómica A-471, que conecta Sanlúcar, Chipiona y Trebujena con la autopista, a la altura de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. En este sentido, el Ministerio de Transportes reclama que, en paralelo a sus intervenciones previstas, la Junta actúe también en la mejora de esta carretera que es de su competencia y que es usada habitualmente por numerosos conductores para viajar entre la Costa Noroeste y la provincia sevillana.

Por ello, indica que esta vía "presenta notables insuficiencias de capacidad" por lo que considera "aconsejable su ampliación" puesto que esto permitiría "que los conductores dispusieran de alternativas viarias adicionales, facilitando así la movilidad y mejorando las condiciones de circulación entre las provincias de Sevilla y Cádiz".

Precisamente, a finales del pasado mes de septiembre se celebró una reunión entre alcaldes de estas localidades (también estuvieron algunos de Sevilla) con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para abordar la duplicación de esta vía de competencia autonómica. En el encuentro, la representante de la Junta se comprometió que a final de año se iniciará un estudio sobre el desdoble de esta vía que conecta la Costa Noroeste con el Bajo Guadalquivir sevillano.