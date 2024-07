“El momento de Jerez tenía que llegar y ya ha llegado”

Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y responsable del Área de Gobierno de Presidencia, Centro Histórico, Fondos Europeos, Coordinación de Gobierno y Ordenación del Territorio, hace balance del primer año de gobierno municipal del PP, analiza los problemas económicos del Consistorio y habla con ilusión del reto que supone trabajar para que Jerez sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

Pregunta.Un año en la Alcaldía, en el Ayuntamiento de Jerez, ¿Qué balance hace de este primer año de gobierno municipal?

Respuesta.Un año muy positivo. Evidentemente no nos podemos instalar en la autocomplacencia, pero sí hemos trabajado en equipo desde todas las delegaciones con una estrategia clara, que es mejorar la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento, la situación interna, llegando a acuerdos con los trabajadores y también desde el punto de vista de las iniciativas que lleven a Jerez a mejorar en la situación de limpieza, de creación de empleo, de seguridad. Todos los indicadores de la ciudad mejoran y Jerez está en una pujanza inédita, con récord de empleo, de afiliciación de empresas a la Seguridad Social y con récord de autónomos. En definitiva, un año en el que entendemos que hemos cubierto las expectativas que nos habíamos planteado en ese Plan Jerez. Prácticamente en más de un 40% ya está iniciada esa estrategia del Plan Jerez y seguimos trabajando. Entendemos que hemos conseguido la confianza de los ciudadanos, de los jerezanos hacia el gobierno y, además, sin mirar al pasado, sin fricciones, sin generar peleas ni disputas.

P.Hay que mirar hacia adelante...

R.Venimos a trabajar, venimos a mejorar las condiciones de vida de los jerezanos y eso es lo que nos preocupa, la mejora de la calidad de vida, la mejora de los servicios públicos, el que Jerez esté en primera línea y ese es nuestro objetivo. Estamos satisfechos, nos queda muchísimo trabajo, quedan todavía muchos objetivos que conseguir, pero este año se han construido los cimientos y las bases para ese impulso que necesita la ciudad, no solamente en los grandes proyectos que ya hemos expuesto y planteado y que conoce la ciudadanía, sino también en los pequeños detalles. Estamos en la calle, estamos cerca de las jerezanas y de los jerezanos y, al mismo tiempo, pensamos en un Jerez a medio y largo plazo, también más desarrollado, donde haya más empleo y, sobre todo, donde mejoren esos servicios públicos.

Agustín Muñoz, durante la entrevista. / Miguel Ángel González

P.¿La ayuda de las administraciones es vital por la limitada capacidad de maniobra económica del Ayuntamiento?

R.Nosotros haremos todo el esfuerzo con nuestros propios recursos, pero necesitamos, sin duda, el apoyo de otras Administraciones. Y lo estamos teniendo de la Diputación Provincial, lo estamos teniendo de la Junta de Andalucía. En el caso de la Diputación Provincial, prácticamente nada más llegar al gobierno en el verano del 2023 conseguimos que llegara del remanente superávit de la Diputación Provincial cuatro millones de euros que hemos invertido en obras en toda la ciudad. Esto, por ejemplo, significa un claro apoyo de la Diputación Provincial, no solamente esto, sino también a la organización de la Superbike o los concursos hípicos en la Feria del Caballo. Pero, además, también expresado recientemente con la presentación de Jerez 2031, la candidatura a la Capital Europea de la Cultura, con la participación de la Diputación en el Consejo Rector y también con esa apuesta que la presidenta de la Diputación dejó clara en aquella puesta de largo la determinación y la ilusión de este proyecto para la ciudad y para la provincia. En el caso de la Junta de Andalucía hablamos de que en este año se lleva a cabo una inversión que supera los 35 millones de euros. Ya lo hemos visto: primero se está construyendo en este caso el Centro de Salud de la Virgen de la Yedra. Se está apostando también en un proyecto para ese centro de salud en la zona norte. Estamos dentro del Plan de Infraestructuras judiciales para la construcción de la Ciudad de la Justicia. También el Laboratorio Agroalimentario de Andalucía, pertenecemos a esa red de ciudades industriales impulsada por la Consejería de Industria, estamos hablando también del Hub Aeronáutico Net Zero Jerez, donde con el apoyo de la Consejería de Industria, se manifestó por parte de doce empresas ese interés de apoyar con 14 proyectos que superan los 200 millones, y en el caso de la provincia con una ayuda por parte del Gobierno de Juanma Moreno superior a los 160 millones; en el caso de Jerez, para este 'hub' aeronáutico estamos hablando de 78 millones.

P.¿Ha sido un problema no contar con presupuesto propio, tener que mover partidas de un sitio a otro?

R.Nosotros, a las dificultades, buscamos soluciones y las resolvemos y nos enfrentamos con valentía, con ninguna cobardía y haciendo las modificaciones presupuestarias para que, con ese inconveniente de que no haya un presupuesto y que esté prorrogado el de años anteriores. Eso significa que tenemos que prestar los mejores servicios públicos, tenemos que mejorar las condiciones de las jerezanas y jerezanos y en esa situación también nos crecemos. También es verdad que unos presupuestos ajustados al momento facilitarían, pero estamos resolviendo todas las situaciones a las que nos estamos enfrentando con decisiones valientes y que no suponen un detrimento o un perjuicio a la ciudadanía, sino muy al contrario, estamos dando respuesta a todas las necesidades que son demandas históricas de las jerezanas y jerezanos que estamos resolviendo.

P.¿Subir las tasas es imprescindible por los tratos con Hacienda?

R.Lo que hemos conseguido es, en primer lugar, resolver una situación en parte o en gran parte, provocada. Esta, en concreto, provocada por los ocho años del gobierno socialista. La AIReF habla de la deuda financiera y hay que recordar que, precisamente, desde el año 16 al 23, son casi 330 millones de incremento de esa deuda financiera por parte del gobierno socialista, que tendrá mucho que decir en cuanto a cómo ha ido creciendo esa deuda financiera y cómo había que afrontarla. Una vez que llegamos en junio del año 23 teníamos que afrontar el pago de más de 30 millones. Pago que no se había hecho de este tipo en los ocho años anteriores. Había habido una moratoria y no hubo presupuesto en el año 23 porque no sabía el gobierno socialista cómo afrontar ese pago. Lo que consiguió la alcaldesa con la negociación con el Ministerio de Hacienda es que los 30 millones que había que pagar para amortizar la deuda del año 23 se redujeran a 9 millones. Eso sí que es luchar por la ciudad y conseguir beneficio para la ciudad.

P.Pero a cambio...

R.Evidentemente, para conseguir ese acuerdo se tenía que ofrecer alguna alternativa. Y hemos ofrecido la alternativa que menos perjuicio pueda causar a las jerezanas y jerezanos. Es absolutamente falso que suponga una subida de impuestos porque parece y quieren dar la impresión de que es una subida de impuestos. En el caso del Impuesto de Tracción de Vehículos no hay subida en absoluto, lo que hay es una eliminación de una exención con una repercusión que no llega al 7% de personas. En el caso del IAE hemos analizado y hemos visto que la medida concreta solamente afecta a empresas que facturan más de un millón de euros que también pueden compensar esa diferencia a través del impuesto de sociedades. Y, además, la repercusión no supera al 5% de las empresas. Y, en el caso del ICIO, hemos hecho el análisis y hemos visto que en los últimos años fueron 2.600 liquidaciones de este impuesto. Si vemos cuántas fincas inmuebles hay en la ciudad, en el entorno urbano y rural, prácticamente no llega a afectar al 2% de personas que puedan solicitar una licencia para una obra o una declaración de responsabilidad. Y si hablamos del presupuesto de una obra de media de 3.000 euros, el ICIO será unos 108 euros, 11 euros más.

P.La tasa del agua si subirá en 2025. ¿Cómo lo explica a los jerezanos?

R.La actualización de la tasa del agua es consecuencia de dos imposiciones: una subida del 110% del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por el encarecimiento de los costes y por la sequía, y por otro lado, hemos tenido que afrontar por responsabilidad los ocho años en los que el anterior gobierno de PSOE no actualizó al IPC esta tasa, tal y como exige la concesión. Esta irresponsabilidad suponía que el Ayuntamiento pagara al año una subvención a la concesionaria por este desequilibrio de forma indiscriminada. Una subvención que no estamos dispuestos a que sigan asumiendo los jerezanos. ¿Qué se va a hacer? Vamos a amortiguar al máximo la actualización, con una media de 11 céntimos al día, unos 3,5 euros, y vamos a proteger tanto a los hogares que puedan tener necesidades como a quienes hagan un consumo responsable. Vamos a contar con un fondo social con cargo a Aquajerez y vamos rebajar en un 20% el recibo bimensual de los contratos que no superen los 14.000 litros. Tal como está ocurriendo en otros ayuntamientos de todo signo político, es el momento de abandonar la demagogia y afrontar decisiones que beneficien al conjunto de los jerezanos.

P.¿Se van a subir más impuestos?

R.Nosotros estamos reclamando la ayuda, el apoyo del Ministerio de Hacienda. Que nos ayude a afrontar esa deuda histórica.

P.Pero el Ministerio pide que el Ayuntamiento aumente los ingresos. ¿Cómo se hace eso?

R.Estudiaremos todas las fórmulas pero lo que necesitamos, sobre todo, es que nos ayuden a afrontar una situación que, en este caso, es crítica. Efectivamente, así se dice en el informe de la AIReF. No nos vamos a rendir, vamos a reclamar al Ministerio de Hacienda que sea sensible, que nos apoye como también se está apoyando, por ejemplo, en Cataluña a la Generalitat por otros intereses para que allí se obtenga un rédito político. Estamos reclamando que atienda la especificidad, la situación singular de Jerez, por su población, por su extensión, por la deuda histórica que tiene, no nos pueden seguir asfixiando. Tenemos que tener una respuesta favorable. Y apelamos a esto. No obstante, a pesar de estas condiciones y de esta situación, vamos a seguir invirtiendo en la ciudad, mejorando los servicios y buscando soluciones para mejorar y seguir mejorando las condiciones de vida de jerezanas y jerezanos. Pedimos que esas condiciones sean más beneficiosas para que no repercutan en los ciudadanos.

P.Desde la época de Pacheco no ha habido ningún gobierno municipal que haya reducido la deuda. ¿Eso es posible con los números actuales o es imposible?

R.Evidentemente, todo pasa por asumir el pago de la deuda sin que suponga que un paralización y el desarrollo de la ciudad. Estamos dispuestos a cumplir con nuestros compromisos pero, en una situación crítica a 100 años vista, que nunca suponga una parálisis para el desarrollo de la ciudad.

La nueva Ordenanza de la Feria del Caballo, "defendiendo su identidad" El Ayuntamiento trabaja en una nueva Ordenanza de la Feria del Caballo y Agustín Muñoz explica que "se ha hecho una consulta pública previa a la redacción de un borrador que irá a pleno. Esas aportaciones se estudiarán, se verán cómo pueden encajar en la idea de cómo tiene que ser la Feria del Caballo defendiendo su identidad, el flamenco y el caballo, porque todo se puede mejorar siempre. Hay que recordar que la Ordenanza que queremos modificar es de 2013, han pasado 10 años y fue aprobada por un gobierno liderado por María José García-Pelayo como alcaldesa. Siempre demostramos valentía, arrojo y decisiones en beneficio de la ciudadanía. Lo hicimos entonces y diez años después lo vamos a volver a hacer. Ha habido tiempo para reflexionar y estamos hablando también del procedimiento administrativo, de los requisitos técnicos, el control del ruido y su medición, las nuevas respuestas ante estas situaciones. Siempre defendiendo la identidad de la Feria, lo que nos hace diferentes y lo que hace que quien viene a la Feria de Jerez lo hace porque valora que es una Feria distinta, que anima a volver. Ese es el sentido que pretendemos conseguir con esta nueva Ordenanza manteniendo la esencia y la identidad".

P.Bruno García, alcalde de Cádiz, dijo recientemente que a su Ayuntamiento le hacía falta más personal. ¿En Jerez también hace falta más personal o es complicado por la situación económica?

R.Hemos conseguido organizar el Ayuntamiento racionalizando y creando delegaciones porque entendemos que así vamos a generar más ingresos, más actividad económica y más inversión. Aquí hay personal con muchísima valía y el rendimiento también se mide por la satisfacción de la plantilla y hemos hecho esfuerzos para mejorar a la plantilla y servicios. Apostamos por los recursos humanos que tenemos, apoyamos a nuestra plantilla.

P.¿Hay problemas para pagar las nóminas del Ayuntamiento?

R.No hay problemas, si hablamos de quien se ha dedicado a lanzar mensajes derrotistas, en este caso el Grupo Socialista, es que no han llegado todavía a digerir la derrota. Ellos conocen la situación del Ayuntamiento, no han hecho nada por resolver los problemas. Nosotros a esos problemas les estamos dando solución y seguramente eso no les gusta. En el caso de los remanentes de Diputación, quienes votaron en contra de que a Jerez llegaran cuatro millones y medio fueron las dos concejalas diputadas provinciales del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado y Laura Álvarez.

P.¿Recuperar el centro histórico es una de las asignaturas pendiente de la ciudad?

R.Es el momento del centro histórico. Es una apuesta fundamental de este gobierno: el corazón de la ciudad es el centro. Se ha creado una delegación y se ha recuperado la Mesa del Centro Histórico, la participación ciudadana es fundamental. Hablamos de un patrimonio único y ahora por fin en el centro histórico hay muchísimas oportunidades. Aportamos por que haya más comercios, economía, empleo y mejores servicios: parques infantiles, centros cívicos... El centro histórico se abandonó pero hoy vemos cómo se va solucionando... Fincas en mal estado, solares abandonados... Poco a poco y de una manera más rápida se va recuperando y todos estos proyectos vienen de la inversión pública y eso anima también a la inversión privada y ayuda a quien quiera vivir en él.

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) El Ayuntamiento de Jerez está obligado a delimitar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y Agustín Muñoz explica que "estamos obligados, otra cosa distinta es cómo vamos a llevarla a cabo. Hablamos de Intramuros, pero la Zona de Bajas Emisiones viene por la contaminación del aire y no existen datos que demuestren que haya contaminación atmonsférica en Intramuros. Por tanto, nuestra interpretación en la Zona de Bajas Emisiones va a ser en ese sentido. En cualquier caso, cuando tengamos los índices y entendamos que haya que tomar las medidas que correspondan a través de esos medidores, nos irá marcando la acción. Hablamos de dos zonaas en concreto, Intramuros, zonas que ahora mismo están limitadas en cuanto al tráfico, San Cristóbal, Letrados, Tornería... Son zonas de uso para residentes, carga y descarga, y en este caso no va a haber ninguna diferencia, van a seguir igual. Lo único es que habrá más control. Eso es una medida, no estamos hablando de restricciones, eso es ya así y va a seguir siendo así, no va a haber cambios, solo más control. Y en cuanto a la zona que sale del núcleo, la zona de Porvera, Larga, estamos hablando de que el control nos lo vendrá dado llegado el caso por esos medidores que lleguen a considerar que estemos superando una contaminación y eso nos lleve a tomar algún tipo de medida. La Zona de Bajas Emisiones la tendremos que adoptar pero no podemos poner limitaciones si no existe el problema".

P.El reto es que la gente viva en el centro...

R.Apostamos por que haya más residentes en el centro histórico, de ahí la medida de que la venta forzosa pasara de subasta a concurso para que se primara el uso residencial y el número de plazas de viviendas, como ejemplo Plaza Cocheras y calle Morla con la construcción de 18 viviendas. Es importante destacar en el centro histórico los 30 expedientes que han supuesto 169 viviendas de uso residencial, ya sea construcción o licencia de rehabilitación. Frente a eso, 9 expedientes y 76 viviendas de uso turístico. Estamos pendientes pero la saturación de viviendas o apartamentos turísticos no es el caso de Jerez. Muchos centros históricos se han rehabilitado gracias a la inversión privada, en Jerez no solamente con todas las obras públicas, también con la iniciativa privada, esos cinco hoteles proyectados. Hay mucho interés en Jerez, la ciudad tiene un patrimonio que está ahí y que es único, tenía que llegar su momento. Es la oportunidad y se está demostrando por la inversión privada y porque Jerez ya suena en todas partes como un lugar al que hay que venir, que conocer, en el que hay que disfrutar y quien viene, repite y en muchos casos se queda. Y eso nos hace único: una gran acogida, la hospitalidad, unos buenos servicios en una ciudad única y con un centro histórico inigualable.

P.¿Qué se va a hacer con el Tabanco del Duque, el Callejón de los Bolos y el Museo Taurino?

R.Son equipamiento culturales que tenemos que poner cuanto antes dentro de ese objetivo que perseguimos de ser Capital Cultural Europea, y hay mucho interés, se trata de elegir la finalidad concreta. Van a estar dentro de este proyecto.

P.La candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 se ha convertido en la joya de la corona...

R.Afrontamos sin duda con muchísima ilusión el reto con un plan estratégico de subvenciones que también vamos a aprobar y que supone el apoyo firme a la candidatura, sobre todo contando con la participación ciudadana, con la participación de todos, esa participación a la que apelamos y que se está demostrando con ese apoyo a través del manifiesto de adhesión en la web de Jerez 2031.

P.¿Qué es el plan estratégico de subvenciones?

R.Va a suponer el vincular esta estrategia con todos los colectivos, no solamente culturales, sino deportivos, sociales, que van a ir vinculado y va a ser el primer apoyo a esa candidatura a la Capital Europea de la Cultura desde el punto de vista de la ayuda y la financiación.

P.¿Y cómo se articula todo lo que se está preparando?

R.Vamos a constituir una Oficina Técnica que tiene un presupuesto que supera el medio millón de euros hasta que se produzca la primera criba. Más o menos, ese sería el ámbito temporal y también va a contar y así existe ese compromiso por parte de la Diputación Provincial desde el punto de vista de la financiación. Ese será, digamos, el grueso, sobre todo, de ese apoyo financiero a esta candidatura: fondos propios a través de este plan estratégico de subvenciones, hablamos de tres millones y medio. Hay que destacar que eso sí que es una apuesta firme por la candidatura.

P.También es crucial que los jerezanos tomen conciencia de lo que puede suponer y que lo importante es el camino.

R.Sí, lo comentaba la alcaldesa, seguro que eso será beneficioso para la ciudad, pero no solamente desde el punto de vista de más inversión en infraestructuras culturales o en equipamientos culturales o en acciones, sino también desde ese sentimiento de comunidad, de pertenencia y orgullo, de participación, de ilusión en un proyecto que estamos seguros que podemos conseguir. Eso siempre va a ser beneficioso, sobre todo para reforzar esa identidad de comunidad, no solamente en este caso de Jerez, sino de la provincia, porque estamos hablando, como comentó la alcaldesa, de que es repensar Europa desde el sur. Y en Jerez, evidentemente también en la provincia, estamos hablando que somos ejemplos de integración y de convivencia multicultural.