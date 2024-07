El agua subirá 3,5 euros de media al mes en Jerez a partir de 2025

El Ayuntamiento llevará a pleno este viernes 26 de julio la subida del recibo del agua, un secreto a voces desde hace unos meses, primero tras la necesaria actualización de las tasas al IPC y en segundo lugar, tras la aprobación el pasado mes de marzo del incremento de la tasa del agua por parte del Consorcio de Aguas de la zona gaditana.

La realidad, como ha anunciado en rueda de prensa del concejal Jaime Espinar, es que el agua subirá para los jerezanos "una media de 3,5 euros al mes" a partir del próximo 2025, cuando entrarán en vigor la nueva actualización de los precios.

Espinar justificó esta subida en la "desactualización de la tasa del IPC", pero también en "la subida del agua que ha aprobado el Consorcio, que es de un 110% más". "Hay un desequilibrio por no haber actualizado la tasa desde 2016, eso no lo hizo el PSOE por lo que este año tenemos que pagar a la concesionaria siete millones de euros, mientras que en 2025 habrá que abonarles 10 millones de euros. Ésta es otra losa que nos ha dejado el partido socialista".

Asimismo, lanzó un mensaje a la oposición instándoles "a hablar claro, porque a lo mejor prefieren que se siga engordando la deuda y no pagar, me gustaría que no sólo critiquen, sino que nos den otras opciones".

El teniente de alcaldesa confesó que desde el Ayuntamiento "estamos intentando que esta subida tenga la mínima repercusión en el bolsillo de los jerezanos", por lo que anunció algunas medidas compensatorias. Entre ellas destacó las referidas "a aquellas familias con dificultades económicas o con menos recursos, a las que les aumentaremos las ayudas sociales" (en concreto actualmente hay 1.200 familias), "la creación de un fondo social (de 25.000 euros), un compromiso que hemos arrancado a la empresa, que con cargo a la concesionaria se ayudará a aquellas familias numerosas que lo necesiten".

Del mismo modo, habló de actuaciones relacionadas con la sequía, reconociendo que "con la nueva ordenanza, aquellos que promuevan el consumo eficiente, no van a tener por qué ver incrementado su recibo del agua. Ese será nuestro trabajo a partir de ahora, que las personas que se ajusten a estos parámetros puedan tener unos descuentos en sus recibos". En concreto, se rebajará un 20% a los hogares que no superen los 14.000 litros cada dos meses.

Espinar recalcó también que la "actualización de la tasa repercutirá en un mayor porcentaje en las grandes empresas y en las administraciones públicas que están afincadas en Jerez", al igual que "en los pisos y apartamentos turísticos y por ello vamos a hacer las gestiones necesarias para que pasen del consumo doméstico al consumo industrial".

Finalmente, "en situaciones de sequía como las que tenemos ahora, vamos a llevar a cabo una modificación, que estamos trabajando en colaboración con La confluencia, en la ordenanza para realizar recargos en aquellos consumos que se consideren excesivos".