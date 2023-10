La necesaria alternativa a la N-349 para mejorar el acceso a la autopista desde Jerez

En septiembre de 2001 entró en funcionamiento la N-349, una carretera de poco más de 3.100 metros de longitud que se diseñó para servir de enlace entre dos de las principales carreteras de conexión de la provincia con Sevilla, la A-4 y la autopista AP-4. Su objetivo no era otro que posibilitar que el tráfico de vehículos entre distintos puntos de la provincia, especialmente de la Costa Noroeste, no tuviera que entrar en Jerez para poder acceder o salir de la autopista.

Se confeccionó así una vía con un carril para cada sentido que, año a año, ha ido soportando más tráfico, especialmente desde 2019 cuando se acabó con el peaje de Las Cabezas de San Juan. Los datos de tráfico que anualmente publica el Ministerio de Transportes así lo atestiguan. Así, si en 2007 tenía una intensidad media diaria (imd) de unos 9.500 vehículos aproximadamente, en 2021 esta cifra había subido hasta los 13.366.

Ahora bien, por su propio diseño y por la tendencia del desarrollo urbanístico de la ciudad, esta carretera debe ir adquiriendo un carácter más urbano en próximos años —no en vano debe pasar a ser una futura 'ronda norte' que facilite el acceso a esta parte de la ciudad y con las vías de acceso a la zona rural—. Además, el fin del peaje ha propiciado que prácticamente el grueso del tráfico entre las provincias de Cádiz y Sevilla se esté realizando ya por la autopista, de ahí la necesidad de una mejora de conexión entre esta vía de alta capacidad y la autovía A-4, la principal conexión con la Bahía y la Costa Noroeste.

De hecho, el Minsiterio de Transportes ya está trabajando en una nueva conexión de ambas autovías. A finales del año pasado, la empresa consultora Proes inició los trabajos de redacción del proyecto de una autovía que conectará ambas vías al norte del Aeropuerto de Jerez. La idea nacional es construir una conexión que enlazará la autopista a la altura del kilómetro 72 (en las proximidades de la estación de servicio de El Cuadrejón) con la A-4 en su enlace con la carretera de entrada al Aeropuerto de Jerez. El proyecto contemplaría, de este modo, la duplicación de unos tres kilómetros de la antigua N-IV (su actual denominación es N-4) hasta entroncar con la nueva conexión. El coste de esta infraestructura rondará los 13,5 millones de euros, según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Transportes.

Tal y como recoge el pliego de condiciones que reguló la contratación de este servicio de consultoría, los trabajos de elaboración del proyecto se alargarán durante dos años por lo que las obras de esta futura infraestructura viaria no podrán comenzar, al menos como muy pronto, hasta 2026, si no hubiera ningún contratiempo en las licitaciones de las obras y no hay retrasos con las expropiaciones de suelo necesarias.

Un tercer carril en la autopista

En paralelo a esto, el Ministerio de Transportes también trabaja en ampliar la capacidad de la autopista ante el incremento del tráfico. Por el momento, sus planes pasan por construir un tercer carril en el tramo que discurre entre Las Cabezas y Dos Hermanas al considerar que es el que actualmente sufre mayores problemas de tráfico, especialmente los fines de semana.

Hay que tener en cuenta que la localidad cabeceña confluye el tráfico procedente de la A-471, una carretera utilizada habitualmente por los usuarios que se desplazan entre municipios de la Costa Noroeste como Sanlúcar y Chipiona con Sevilla, además de otras localidades sevillanas como Lebrija, de ahí que en este punto sea donde se producen los mayores problemas de tráfico. Lo último apuntado por el Ministerio es que ya se están haciendo los estudios necesarios para acometer esta actuación, aunque hay voces en la provincia (tanto políticas como empresariales) que demandan que esa ampliación de carriles llegue hasta Jerez.

Asimismo, se está trabajando en la mejora urbana del tramo de la antigua N-IV a su paso por El Cuervo. El proyecto está actualmente en exposición pública.

En cambio, poco se sabe por el momento de otras mejoras anunciadas por el Ministerio en la provincia vinculadas a la autopista, como la anunciada mejora del enlace con la A-381 (la autovía Jerez-Los Barrios), a la altura de La Cartuja.