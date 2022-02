El gobierno quiere comenzar ahora a negociar con la oposición el nuevo presupuesto municipal

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha asegurado que el gobierno local tiene previsto iniciar en próximos días una ronda de contactos para tratar de obtener los apoyos necesarios para poder sacar adelante el presupuesto municipal de este año. El Ayuntamiento no aprueba una previsión contable desde enero de 2020 una vez que el ejecutivo municipal renunció a elaborar el del pasado ejercicio.

La regidora reconoció la dificultad para cuadrar el presupuesto dado que, entre otras circunstancias, el Ayuntamiento ha visto reducido los ingresos en concepto de plusvalía tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló este tributo. Sánchez no precisó el importe, aunque en una entrevista con este medio hace aproximadamente un mes cifró en 10 millones de euros la afección de este tributo en la previsión de ingresos municipales.

Esta disminución ha provocado, por lógica una reducción en el apartado de los gastos. Así, Sánchez aludió a que se han visto obligados a “priorizar” algunas inversiones puesto que también se ha tenido que encajar en el presupuesto algunas actuaciones que, aunque mayormente se financiarán con fondos europeos (vinculados a la línea Edusi), el Ayuntamiento tendrá que hacer una aportación. Estas intervenciones están vinculadas a acciones formativas principalmente y a un plan de empleo que se pretende desarrollar.

No obstante, la regidora señaló que se podrá compensar con las inversiones a ejecutar por parte de los fondos europeos que ha empezado a recibir el Ayuntamiento procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El gobierno municipal lleva desde el pasado mes de otoño asegurando que tenía prácticamente cerrado el documento contable de este ejercicio. De hecho, se marcó el objetivo de aprobarlo antes de que se iniciara el año. Sin embargo, la sentencia que obligó a modificar la normativa que regula el impuesto de la plusvalía obligó a retrasar el cierre de la previsión contable de este ejercicio.

No obstante, en el caso de que llegue a un acuerdo con el resto de grupos (el último, el de 2020, salió adelante con los votos de Adelante Jerez y Ganemos Jerez) el documento requerirá del visto bueno del Ministerio de Hacienda, por lo que, en el mejor de los casos, y si no hay contratiempos no entraría en vigor hasta bien entrado el segundo trimestre del año.

Además, en estos días la Delegación de Economía está inmersa en la recopilación de facturas para poder acogerse a un nuevo plan de pago de a proveedores. Precisamente, el ejecutivo tiene hasta este viernes para presentar la propuesta de obligaciones pendientes de pago que pretende liquidar con este nuevo préstamo. Esta medida, a la que está obligado acogerse el Ayuntamiento dado que tarda más de 30 días en pagar facturas, implica también una modificación del plan de ajuste, el documento que establece medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos.