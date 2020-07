“Estamos por encima de la media nacional en ocupación hotelera”

Por segundo fin de semana consecutivo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se desplazó al Circuito de Jerez para seguir en directo las evoluciones del Gran Premio de Andalucía, la segunda prueba celebrada de manera seguida en Jerez.

El consejero de Turismo, que estuvo acompañado por la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, calificó el Gran Premio “como un día especial para Andalucía, porque es la primera vez que una prueba del campeonato del mundo de velocidad lleva el nombre de nuestra comunidad autónoma, y por eso es importante poner en valor un momento como este, un momento en el que Andalucía sigue demostrando que es capaz de organizar grandes eventos y de lanzar esa imagen que tenemos de diversidad, calidad y de comunidad autónoma acogedora”.

Sobre la prueba admitió que “es todo un acontecimiento porque lo siguen millones de espectadores”, por eso mismo “queremos agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de la organización y de Dorna para que podamos tener este Gran Premio de Andalucía, que sigue siendo uno de los destinos turísticos más seguros del mundo”.

Pese a la ausencia de espectadores, el vicepresidente de la Junta resaltó el enorme seguimiento que tienen estas pruebas en televisión, confesando que “la semana pasada los datos que me dieron es que se habían superado los cuatrocientos millones de espectadores”.

“Para nosotros es muy importante que el nombre de Andalucía, pero también Jerez y Cádiz sean hoy referencias a nivel internacional, porque proyecta la imagen de una tierra que es capaz, a pesar de la pandemia que sufrimos, de afrontar grandes retos igual que lo hacen los pilotos”, añadió.

A este respecto, recordó que la Junta mantiene su apuesta por las citas deportivas de alto nivel, como el Mundial de Kitesurf, el Andalucía Masters en Valderrama y “grandes pruebas nacionales e internacionales que mostrarán el destino durante todo el año”.

Marín lamentó que finalmente “no haya podido correr Marc Márquez”, aunque, no obstante, ensalzó “el carácter que ha demostrado, porque es una clara muestra de cómo somos los españoles, que damos todo. Desde la Junta de Andalucía nos gustaría agradecerle ese esfuerzo, igual que todos los aficionados al motociclismo”.

A nivel turístico, el consejero valoró de forma positiva la ocupación hotelera de este fin de semana en la provincia, “porque los moteros, a pesar de no poder acudir al circuito, quieren estar cerca de los pilotos”.

En relación a las reivindicaciones realizadas hace unos días por Horeca sobre la obligación de usar mascarillas, que según la patronal ha reducido las reservas, Juan Marín significó que “las medidas de seguridad son ahora mismo una necesidad y forma parte de nuestro atuendo, igual que nos ponemos una camisa. Cuando esto pase será un mal recuerdo, porque desgraciadamente ha perdido la vida mucha gente por la Covid, pero ahora mismo son los datos, y los datos dicen que Andalucía está por encima de la media nacional en ocupación hotelera”.

Ahora mismo, en turismo de interior estamos en una media del 70% y en la costa, a nivel andaluz, del 40,6%, mientras que en España está en un 30; y hay provincias, como la de Cádiz, que ha superado el 65% estas dos últimas semanas. Ojalá volvamos a estar como en 2019, pero el ser capaces de mantener la actividad ya es un reto importante”.

En su opinión, “el uso de las mascarillas no supone nada, no nos equivoquemos, lo importante es que siga la actividad. A lo que no podemos llegar es a un nuevo confinamiento de 15 días porque sería muy duro para la economía”.