Las tres opciones para el futuro del Depósito de Sementales

Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Jerez mantienen abiertas las negociaciones sobre el futuro Depósito de Sementales, la instalación militar situada en el Paseo de Sementales infrautilizada desde hace más de una década. Ahora bien, sigue sin concretarse en qué situación jurídica quedarán estas instalaciones que tienen una superficie que supera los 21.000 metros cuadrados, un paso fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto pensado en ellas.

El último proyecto planteado es que este equipamiento mantenga su vinculación con el mundo del caballo convirtiéndose en un 'apéndice' de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, una institución dependiente de la Junta de Andalucía. Para ello, se plantea que este espacio se convierta en un centro de formación ecuestre vinculado a esta fundación, pero, aún no se ha acordado la fórmula por la que estas instalaciones pasen primero al Ayuntamiento y, con posterioridad a la institución ecuestre.

La última reunión sobre este asunto, al menos que haya trascendido, se produjo el pasado 14 de mayo donde se el gobierno local aseguró que se había "avanzado" en este asunto. Sin embargo aún no hay nada concreto a tenor de lo que apunta el Gobierno central tras una pregunta en el Congreso de los Diputados que hizo Vox sobre el futuro de estas instalaciones.

En la respuesta, fechada a principios de este mes, la administración central explica que, tras la reunión celebrada a mediados de mayo, “quedaron abiertas” tres opciones sobre el Depósito de Semanales. La primera pasa porque el Ayuntamiento compre la instalación ecuestre al Ministerio de Defensa, una opción que, a priori, resulta inviable para un consistorio como el de Jerez con problemas económicos endémicos. No se conocen públicamente las cifras del coste, pero lo que no es seguro que el precio establecido por Defensa no sería 'simbólico'.

La segunda opción que se plantea es que se proceda a la desafectación de la propiedad para que, con posterioridad, el Ayuntamiento pueda ejecutar una expropiación forzosa sobre el equipamiento. No obstante, este trámite requiere, en primer lugar, que estas instalaciones dejen de estar adscritas a la Defensa Nacional para, de este modo, puedan pasar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), un organismo dependiente de Ministerio de Defensa que gestiona el patrimonio que ha dejado de tener una función militar.

Y la tercera opción que se mantiene sobre la mesa, que parece la más viable y rápida, es que se acuerde entre ambos organismos públicos una nueva concesión demanial, la figura administrativa que se ha utilizado hasta ahora para el uso de este equipamiento. A principios de la pasada década, una vez que la unidad de cría caballar se trasladó desde estas instalaciones del Paseo de Sementales hasta el Cortijo de Vicos-Garrapilos, Defensa y Ayuntamiento de Jerez firmaron una concesión demanial por lo que estas instalaciones pasaron al Consistorio para el desarrollo de actividades vinculadas al mundo del caballo.

El traspaso temporal de estas instalaciones tenía una duración de 10 años, un plazo que concluyó en enero del año pasado sin que se ejecutara la opción de prórroga por un periodo de cinco años que el acuerdo contemplaba. No obstante, según apuntaba el Gobierno central en la respuesta parlamentaria, el Ayuntamiento de Jerez ha planteado su intención de disponer del inmueble “en las mismas condiciones que en la anterior concesión demanial hasta que pueda obtener su propiedad”. No obstante, apuntaba que, hasta el momento, no había recibido ninguna “matización o propuesta” para modificar el pliego de condiciones acordado hace más de 10 años.

En la pregunta que registró en el Congreso de los Diputados a finales de mayo, Vox reclamaba conocer el coste que ha tenido el mantenimiento y la conservación de la instalación a lo largo de la última década. Además, le solicitaba que informara de la situación de las negociaciones entre ambas administraciones para el futuro de este equipamiento y si el Ayuntamiento había planteado una propuesta de nueva concesión demanial.

Sobre los costes de mantenimiento de las instalaciones, el Gobierno central explica que estos han corrido por cuenta del Ayuntamiento entre 2013 y 2023, años en los que estuvo vigente la anterior concesión demanial de las instalaciones.