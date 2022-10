Pedro Pacheco: "El bueno de Juanma Moreno ha aceptado el Día de la Bandera por la puerta de atrás"

En tercera instancia, Pacheco cree que, "después de que el PSOE obligara a Chaves –Manuel, ex presidente andaluz– a modificar el Estatuto de Andalucía para seguir el modelo catalán, del que es casi un calco y hasta lo supera, Juanma Moreno tendría que explicar cómo su partido recurrió ante el Tribunal Constitucional el catalán y no el andaluz, que obliga a una mayor asunción de competencias administrativas y políticas”.

Pedro Pacheco ha tenido una intensa agenda política en el mes de octubre, primero con su participación en el acto organizado por Andaluces Levantaos para reivindicar el 'orgullo andalucista' en el nuevo intento de resucitar esta corriente política, y el jueves en la presentación del libro sobre la historia del PA junto a los también históricos dirigentes andalucistas Sebastián Romero y Alejandro Rojas-Marcos. "Nunca he abandonado el andalucismo, puede que las siglas sí, pero no la idea", explica Pacheco, que aún espera un pronunciamiento sobre su indulto que le inhabilita para ocupar cargos públicos.

"La tercera ola del andalucismo me tiene a su disposición si es para retomar el camino que los andalucistas marcamos en la Transición, pero no por el camino de la derecha", señala, y añade que "ayudaré sin el indulto, porque por buena o mala suerte, parece que va en el bloque del indulto de Griñán, y no sé si están esperando a Navidad".

Sobre la posibilidad de que llegara el ansiado indulto para presentarse de candidato en las próximas elecciones municipales, el ex alcalde jerezano desliza que, "si se diera el caso, no haría falta crear más partidos, pues hay instrumentos políticos suficientes para trabajar y crear uno nuevo sería un esfuerzo enorme, tremendo". Eso sí, aclara, "nunca iría con el PSOE" por aquello de que "nunca he abandonado el andalucismo, puede que las siglas sí, pero no la idea", insiste.