Pacheco: "La rebelión pretendida por muchos es la que protagonizó el dictador y genocida Franco"

El ex alcalde Pedro Pacheco considera que la sentencia dictada por los magistrados del Tribunal Supremo por la causa del llamado 'procés' "está muy bien construida jurídicamente".

Tras leer detenidamente el medio millar de folios de que consta la sentencia y en una primera evaluación, Pacheco considera que "la rebelión pretendida por muchos es la que protagonizó el dictador y genocida Franco".

El ex alcalde de Jerez augura, no obstante, que "habrá problema en la distinción entre sedición y desacato, es decir, que algunos pueden alegar que no es sedición sino más bien desacato".

En el caso de la malversación, delito por el que han sido condenados algunos de los procesados, indica que "por supuesto que existe malversación".

Pacheco, condenado a cinco años y medio de cárcel por el llamado 'Caso Asesores', tardó más de tres años en disfrutar de su primer permiso penitenciario, la Navidad de 2017, y no obtuvo la libertad condicional hasta abril de 2019, cuando cumplió 70 años de edad.

Cuando se le pregunta sobre los posibles beneficios penitenciarios de los que pueden disfrutar los independentistas condenados, se limita a contestar: "Tienen los condenados los beneficios que otorga la Ley Penitenciaria, 2 meses para su evaluación y clasificación en grado, y a la cuarta parte, permisos e incluso tercer grado penitenciario". Y recuerda que "es competente la Generalitat".

"Los beneficios, según el Código Penal, están prohibidos para los terroristas y bandas armadas", añade.