Las reivindicaciones de las camareras de pisos de Jerez y la provincia, en el aire: "La patronal se está haciendo la loca"

Hasta mediados de septiembre las camareras de pisos de Jerez y la provincia , la mayoría de ellas miembros de la Plataforma 'Las grandes olvidadas', creada en el Jerez rural, se manifestaron en varias ocasiones para reivindicar que patronal y sindicatos entregasen un informe favorable con el objetivo de ser incluidas en el Real Decreto 402/2025 que regula la posibilidad de jubilación a los 58 años. Entonces, la fecha fijada para la entrega era el 17 de septiembre, tal y como comunicaban las portavoces de la plataforma y dato que ni sindicatos (presentes en las concentraciones), ni patronal jamás desmintieron.

Sin embargo, Patricio Pérez, secretario general local del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Jerez asegura a Diario de Jerez que el plazo y el procedimiento anteriormente mencionados puede ser fruto de "una lectura difusa del Real Decreto que daba la posibilidad de que podamos exigir al Ministerio de Trabajo, a través de un escrito o de algo que analice las cargas de trabajo de las camareras de piso, entre otras muchas profesiones de la hostelería menos conocidas o menos valoradas o menos escandalosas que también son jodidas". Y añade un matiz: "Las camareras de piso van a una velocidad porque las han presionado mucho. Pero estamos en ello".

Pérez sostiene que los sindicatos CCOO y UGT han realizado una propuesta de penosidad de todas las profesiones del convenio de hostelería, incluidas las camareras de piso, a las dos patronales mayoritarias. "Si no nos responden o nos dicen que no, actuaremos por nuestra cuenta exigiéndolo. La patronal se está haciendo la loca".

Según Pérez, dicho paso es un requisito imprescindible para informar de la negativa de la patronal a negociar al Ministerio de Trabajo. "De ser así, exigiremos al ministerio la reconsideración y reevaluación de las cargas de trabajo de personal vario, entre ellos, las camareras de pisos. Si las cargas de trabajo no se modifican, sí es pertinente la necesidad de una jubilación anticipada, no sólo para las camareras de pisos. Si no se corrige el problema que hay podríamos llegar a pensar, incluso, en la jubilación anticipada".

Algo positivo que destaca el secretario general local de CCOO, es que gracias a la presión de sindicatos como CCOO, Inspección está analizando en Cádiz el caso de algunas empresas en el caso de las camareras de piso y se ha obligado a disminuir el número de habitaciones y a cumplir determinados descansos. "La Inspección ha entendido que hace falta hacerlo", afirma Pérez.

Al margen de todo esto, la Plataforma por las Camareras de Pisos 'Las grandes olvidadas' permanece ajena a todo este procedimiento que, según CCOO Jerez, se está llevando a cabo. Por su parte, Isabel Melgar Fernández, delegada sindical de CCOO y portavoz de la plataforma formada por unas 600 mujeres, asegura que el colectivo no sabe nada. "El grupo de trabajo de la plataforma ha preguntado a los sindicatos y han hecho oído sordos". Se queja de que antes había un plazo hasta el 17 de septiembre y de que "ahora ya no hay plazo" y, sin embargo, "los sindicatos han hecho la tarea presentando los informes de otros profesionales como los bomberos y los forestales que ya lo tienen aceptado", afirma. "Estoy decepcionada. Creo que a los sindicatos les importamos poco, como si el trabajo de camarera de piso fuera una profesión que, por ser mujeres, llevásemos en el ADN. Estoy decepcionada porque nadie nos dice nada", concluye.