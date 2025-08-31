El pleno del Ayuntamiento de Jerez para la distribución de los 22,5 millones remanentes de Tesorería, este lunes

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado la celebración, este lunes, 1 de septiembre, de un pleno extraordinario para aprobar la distribución de los remanentes de Tesorería, que ascienden a un total de 22,5 millones de euros: “La Ley permite incorporar el crédito por 22,5 millones de euros al presupuesto municipal”, ha explicado, subrayando, a su vez, que la convocatoria de este pleno extraordinario viene motivada por la necesidad de que “proyectos importantes que están esperando puedan arrancar, o que empresas que tienen facturas en el cajón puedan regularizarse antes; Jerez no está para perder el tiempo”.

El pasado viernes se celebró una reunión con los portavoces en la que el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, informaron a los grupos políticos de la convocatoria de este pleno.

Tal y como ha explicado María José García-Pelayo, los 22,5 millones de los remanentes de Tesorería se van a destinar a realizar modificaciones de crédito. “En primer lugar, tal y como establece la Ley, el superávit que asciende a 217.000 euros se empleará en pagar deuda; igualmente, otra parte importante de 12 millones de euros se destinará a reducir OPAs”.

Asimismo, ha avanzado que otra cuantía de en torno a 5 millones de euros será asignada a garantizar la prestación de determinados servicios, como es el caso de la mejora de la climatización de la Fundación Asilo San José y la compra de material ortopédico para este centro. También se destinará otra cantidad al Teatro Villamarta o a la licitación para la adquisición de nuevas marquesinas; “no tiene sentido que vayamos a renovar la flota de autobuses y que luego nuestras marquesinas no estén también en un proceso de renovación y modernización”, ha puntualizado.

También dentro de esa partida de 5 millones de euros se incluirán otras actuaciones, como es el caso de la mejora de la accesibilidad en el Mercado Central de Abastos; la instalación de farolas fotovoltaicas; trabajos de limpieza de arroyos; la realización de campañas de sensibilización dentro del Plan de Igualdad; reforma de instalaciones deportivas; sombreado de los centros educativos; cambio de puerta en el centro de educación especial de La Merced, atendiendo a una reclamación de muchos años; o la reparación del pasaje de San Ignacio, entre otras.

Igualmente, la alcaldesa ha citado dentro de esta partida la mejora de pasos de peatones; la adquisición de nuevo material para el parque de Seguridad Vial; o la compra de nuevo material de Protección Animal. Cabe destacar también la asignación de una parte importante de este remanente a asociaciones que en su día quedaron fuera del Plan Estratégico de Subvenciones.

En definitiva, y en palabras de García-Pelayo, “vamos a destinar el remanente a proyectos que estábamos esperando, y que los vecinos llevan esperando mucho tiempo, y que vamos a intentar darles solución”.