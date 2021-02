Comienza el proceso de selección para 45 puestos de trabajo del plan de empleo de Diputación

Ya se ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a las 45 personas que serán contratadas por el Ayuntamiento durante seis meses gracias a un plan de empleo financiado por la Diputación Provincial. Estos se encargarán de realizar labores vinculadas a la mejora de la vía y espacios públicos, limpieza, el control de colonias felinas y las actividades culturales.

Los perfiles reclamados ya han sido remitidos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), órgano que buscará a tres candidatos por cada puesto elegido y que se remitirán al Ayuntamiento para su designación final.

El plan llega con unos meses de retraso respecto a lo previsto inicialmente pues en verano se anunció que las primeras contrataciones se iban a hacer otoño, tal y como ya se han realizado en otros municipios de la provincia. Fue en agosto cuando el Ayuntamiento firmó con la Diputación la adhesión a este programa de empleo creado como una medida frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Los perfiles requeridos van desde el sector de la fontanería a la albañilería pasando por la animación sociocultural, la cerrajería o la pintura, entre otros. Estos trabajos se repartirán entre cinco programas que el Ayuntamiento planteó a esta iniciativa: recuperación de espacios públicos, recuperación de vía pública, plan de refuerzo para la limpieza y conservación de espacios y entornos verdes y saludables; control de colonias felinas; y un plan para la dinamización cultural. Los candidatos serán elegidos entre las personas empadronadas en Jerez que estén inscritas en las listas del desempleo.

El anuncio fue realizado por el delegado de Empleo, Juan Antonio Cabello, quien aprovechó para destacar las características de esta iniciativa puesto que el organismo provincial la financiará en su totalidad (el presupuesto supera los 800.000 euros). Así, la contrapuso con la puesta en los dos últimos años por la Junta de Andalucía, que no cubre parte de los costes salariales dado que en la aportación autonómica no cubría la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada en 2019 por el Gobierno central.

Cabello alegó que ha habido ayuntamientos, como el caso de Jerez, que han renunciado a estos planes por no poder afrontar este importe o bien porque no han podido hacerlo ya que “las intervenciones municipales” han puesto reparos. En 2019, el Ayuntamiento jerezano se acogió al plan autonómico, aunque finalmente realizó menos contrataciones de las previstas (poco más de 300 de las más de 600 anunciadas inicialmente); en cambio, renunció al del pasado año alegando que no tenía capacidad económica para afrontar su parte de financiación.