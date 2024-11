Unos ingresos extraordinarios del Estado irán a pagar deuda con los bancos

A las siete de esta mañana se ha celebrado un pleno en el Ayuntamiento de Jerez para, entre otros asuntos, aprobar tres nuevas modificaciones presupuestarias. La de mayor calado supone que un ingreso extra que recibirá el Consistorio del Estado servirá para pagar las amortizaciones e intereses de préstamos de este año.

El gobierno municipal justificó la urgencia y la hora de la sesión plenaria en que a lo largo de esta jornada el Ayuntamiento deberá presentar su solicitud para adherirse a unas ayudas de la Junta de Andalucía para arreglar caminos rurales afectados por la DANA sufrida el pasado mes de octubre. Y en cuanto a las modificaciones presupuestarias, alegó que estas deben tener el visto bueno en la jornada de este miércoles para que puedan entrar en vigor antes de que acabe el año —ahora se abre un periodo de exposición pública que debe concluir con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de que acabe el año—. Sin embargo, y centrándose en los cambios de la previsión contables planteados, los grupos de la oposición (PSOE, Vox y La Confluencia) coincidieron en acusar al ejecutivo de pretender sacarlas adelante “a última hora” y con “nocturnidad” cuando hay informes técnicos que corroboran que se estaba trabajando en ellos desde hacía varias semanas.

La modificación presupuestaria de mayor calado es una de un importe que supera los 17 millones de euros que se destinarán fundamentalmente para cubrir las obligaciones de pago que tiene el Ayuntamiento en concepto de amortizaciones e intereses de sus préstamos en este ejercicio, un ingreso extra del Estado por la liquidación positiva de las transferencias que realiza el Estado a las entidades locales, la llamada Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Al no contar con un presupuesto actualizado, dado que el actual del gobierno del PP decidió centrarse en intentar aprobar el del próximo ejercicio, aunque aún no ha presentado ningún borrador al estar a la espera de acordar con el Ministerio de Hacienda una nueva refinanciación de la deuda, el Ayuntamiento no tiene crédito suficiente para afrontar los 28,6 millones de euros que debe reservar este año en concepto de amortizaciones e intereses —la previsión actual le cubre unos 15,8 millones— por lo que no tiene crédito suficiente para afrontar los pagos que debe hacer antes de final de año. Inicialmente, se anunció que iba a destinar este dinero a reducir la deuda con proveedores, pero, ante la carencia crediticia que arrastra, ha tenido que destinarlo a hacer frente a sus gastos financieros y evitar lo ocurrido el año pasado, que abonó unas devoluciones de préstamos sin consignación presupuestaria.

Respecto a este asunto, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, justificó la modificación presupuestaria en la obligación de atender las devoluciones de la deuda, “que empezó a devolverse en 2023”. Así, tras afirmar que se han podido abonar en este año unos 30 millones de euros en concepto de amortizaciones y préstamos, señaló que el Consistorio está “en condiciones” de afrontar las obligaciones del próximo ejercicio “con cierta garantía de éxito” —el importe superará los 25,5 millones de euros—.

El PSOE respaldó la modificación recordando que esta modificación presupuestaria es posible gracias al “balón de oxígeno” recibido del Gobierno central. Ahora bien, aprovechó para recriminarle a la alcaldesa que no exija a la Junta de Andalucía una revisión de las transferencias económicas que realiza a las entidades locales (la llamada Patrica). “¿Qué esperamos del premiado Ciudad de Jerez: la Junta de Juanma Moreno? ¿Cuándo va a pagar todo lo que debe de la Patrica a Jerez?”, se preguntó la edil Laura Álvarez.

Previo al debate de este asunto, el portavoz de Vox, Antonio Fernández, acusó al gobierno local de haber convocado un “pleno de estrategia” al negar que exista la urgencia para aprobar los temas abordados. “Los plenos económicos se pueden hacer en otros días, dando más tiempo a la oposición para que vea los expedientes y no de noche para que nos vea menos gente”.

Por su parte, el portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, le reprochó al ejecutivo local que gobierne con “improvisación y en el último ayuntamiento”. “El pleno se podría haber hecho antes y ahí están las fechas de las firmas de los informes que lo demuestran. Lo están haciendo como el Madrid, en el descuento. Pero, cuidado, algún día habrá algún problema de última hora y no podrán sacarlo adelante”, advirtió.

En la madrugadora sesión plenaria también se aprobó una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento jerezano para adaptarla al proceso de estabilización de la plantilla que debe estar concluido al final de año y la adhesión a un programa de ayudas de la Junta de Andalucía para el arreglo de caminos rurales afectados por la DANA.