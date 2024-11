Uno de los plenos más tempraneros para aprobar tres nuevas modificaciones presupuestarias

Los concejales del Ayuntamiento de Jerez están convocados a las siete de la mañana de este miércoles para uno de los plenos más tempraneros que se recuerdan. A las siete se debe iniciar una sesión en la que, otros asuntos, se aprobarán tres nuevas modificaciones presupuestarias.

En lo que va de año ya se han realizado más de 70 cambios a la previsión contable vigente, que es la aprobada por el anterior ejecutivo del PSOE en octubre de 2022, entre incorporacioes de remanentes de tesorería, generaciones, modificaciones y transferencias de créditos.

La de mayor importe es una modificación de unos 17 millones de euros que se destinarán fundamentalmente para cubrir las obligaciones de pago que tiene el Ayuntamiento en concepto de amortizaciones e intereses de sus préstamos. Asimismo, se reconocerán en torno a 2,6 millones de facturas ya abonadas de los intereses generados por la deuda histórica que el Ayuntamiento mantenía con la Tesorería de la Seguridad Social que no tenían consignación presupuestaria —están adscritas a la cuenta de operaciones pendientes de aplicación (OPA), las denominadas políticamente como 'facturas en el cajón'—.

Al no contar con un presupuesto actualizado, dado que el actual del gobierno del PP ha optado por elaborar el del próximo ejercicio, el Ayuntamiento no tiene crédito suficiente para afrontar los 28,6 millones de euros que debe reservar este año en concepto de amortizaciones e intereses —la previsión actual le cubre unos 15,8 millones— por lo que los pagos realizados hasta ahora han ido a parar al cajón de las facturas pendientes de reconocer. Pero, tras una consulta realizada al Ministerio de Hacienda a mediados de este año, cubrirá finalmente este importe con un dinero extra de las transferencias que reciben las entidades locales del Estado.

Los ayuntamientos reciben ingresos mensuales a través de la llamada Participación en los Ingresos del Estado (PIE), unos importes que proceden de la recaudación de tributos y de un fondo complementario. Ahora bien, al cierre de cada ejercicio se hace un ajuste por lo que hay años en los que las entidades locales reciben un dinero extra al inicialmente asignado o deben devolver los importes cobrados de más. En el caso del año 2022, cuya liquidación se realizó a mediados de este año, la diferencia fue positiva para el Consistorio de Jerez de ahí que se anunciara que el Ayuntamiento iba a recibir una inyección monetaria extra.

Ahora bien, cuando se supo, el gobierno municipal aseguró que se iba a destinar a reducir la deuda con los proveedores. De hecho, llegó a decir que con esta transferencia, sumado a la suscripción de un nuevo préstamo, prácticamente desaparecería el débito comercial. Sin embargo, con la modificación que se lleva ahora a pleno, este dinero se destinará finalmente para las necesidades de crédito de las devoluciones de préstamos y, además, se hará frente a unos 1,4 millones de gastos de obligaciones con la Seguridad Social.

Cuando se conoció este ingreso extra, el Ayuntamiento elevó una consulta al Ministerio de Hacienda para conocer en qué podría gastarlo ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la conocida como 'Ley Montoro' obliga a que los ingresos extras deben destinarse íntegramente a "reducir el nivel de deuda pública". Ahora bien, en este caso, la administración estatal respondió que, de manera excepcional, se podrían destinar estos importes a gastos no financieros. Sin embargo, y dado la carencia de crédito que arrastra el Ayuntamiento para cubrir los costes de sus préstamos, ha optado por destinarlos para tal fin.

Por otro lado, y vinculado al préstamo para pagar a proveedores al que el Ayuntamiento de Jerez se ha acogido recientemente, se lleva a pleno otra modificación presupuestaria para reconocer unos 8,1 millones de euros en facturas que había en el cajón. Estas, una vez reconocidas, ya se podrán incluir dentro del paquete de obligaciones liquidadas con este nuevo crédito, que fue aprobado por el pleno hace escasas semanas.

Además, en el pleno que se celebrará a primera hora de esta mañana se aprobará la propuesta para que el Ayuntamiento pueda acogerse a un plan de intervención en caminos rurales afectados por la DANA de finales de octubre que está financiado por la Junta de Andalucía.

El PSOE amenaza con ir al Tribunal de Cuentas

Horas antes de que se diera a conocer la convocatoria del pleno, el PSOE criticó esta nueva modificación señalando que, con ella, pretende "ocultar el caos económico" de la gestión económica del PP en el Ayuntamiento, según lo apuntado en una comparecencia pública por su portavoz, José Antonio Díaz. El edil socialista recordó que semanas atrás ya se aprobó una modificación presupuestaria de unos 21 millones de euros que fueron destinados a "sobresueldos a una élite de la plantilla municipal a costa del bolsillo de los jerezanos".

El PSOE aseguró que planteó que este importe —procedía del remanente de tesorería del año pasado— se destinara a liquidar facturas pendientes de pago en lugar de una "supuesta inversión millonaria en las calles de nuestra ciudad" que finalmente se ha ido, según esta formación, "a pagar sobresueldos y nóminas como se demostrará en el pleno que con urgencia y nocturnidad Pelayo va a convocar".

De hecho, el PSOE anunció que está ultimando una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por las "irregularidades" en la gestión económica del PP. En un comunicado, la formación señaló: "Esto no va de partidos ni de enfrentamientos políticos. Esto va de gestionar bien o mal el dinero de los jerezanos y Pelayo se está cargando el Ayuntamiento". "Jerez no solo necesita un rescate económico, sino ser rescatada de la señora Pelayo porque no se puede hace peor en tan poco tiempo", aseveró.