PP-Jerez: “Bajo sospecha es viajar a Turquía para traer autobuses que arden"

"El déficit de Comujesa, sumando la cifra de negocio con las subvenciones a la explotación de los servicios que ofrece, ha pasado de 1.560.303,65 euros (un -4,43%) en 2023 a 458.913,83 euros (-1,08%) en 2024, de manera que se ha reducido un 70%", asegura el Ayuntamiento de Jerez en nota de prensa. “Desgraciadamente, para el PSOE todo lo que suponga avance para Jerez parece que son retrocesos para tal partido, una visión egoísta de lo que tiene que ser un partido que desgraciadamente ha gobernado Jerez, y digo desgraciadamente porque ha dejado la ciudad arrasada”, ha indicado el delegado de Medio Ambiente, Jaime Espinar, al respecto de las últimas manifestaciones del PSOE sobre los datos de Comujesa.

En este sentido, Jaime Espinar ha añadido que “han dado unos datos inciertos, con medias verdades, que son mentiras completas. Los datos que tenemos son de previsiones, que son conservadoras, e incluso pesimistas. Estamos encauzando la situación de Comujesa, hemos pasado de un déficit de 1,5 millones de euros a 458.000 euros, estamos hablando de que ha bajado un 70% el déficit de Comujesa”.

Además, ha indicado que “además a lo largo de 2024 hemos podido tener deudas con proveedores que han superado los 2,5 millones de euros y actualmente es de 600.000 euros, y el periodo medio de pago actualmente está en 49 días y antes superaba los 130 días”.

Espinar: “Bajo sospecha es viajar a Turquía para traer autobuses que arden y ahí el gobierno socialista anterior sí que debe dar explicaciones”.

Desde el primer momento, según manifiesta Jaime Espinar, “el PSOE demuestra que no sabe mirar los datos y que intentan vender una mala imagen de Jerez y lanzar una imagen pesimista para que no lleguen inversiones, y torpedear la licitación de los autobuses. Querían dar una imagen de que no se iba a pagar y así no se presentara nadie”.

Se recuerda que este lunes, Comujesa aprobó en su Consejo de Administración la contratación de 25 autobuses nuevo marca Mercedes-Benz que entrarán en servicio en la ciudad a finales de 2025. A este respecto, Jaime Espinar ha destacado que “el PSOE no se ha salido con la suya, este lunes se adjudicaron los autobuses, Mercedes-Benz, de plenas garantías y sin que quedara la licitación desierta”.

De hecho, Comujesa contempla en el ejercicio 2025 el inicio del pago del ‘renting’ del suministro de los 25 nuevos autobuses Mercedes-Benz a Daimler Truck Renting España S.A.U.

“A mí no me han tenido que pagar ningún viaje a Turquía tras un concurso desierto para traer autobuses a Jerez que salen ardiendo y tras un concurso desierto, ahí sí que tiene el gobierno anterior socialista que dar explicaciones. Esto sí que puede estar bajo sospecha. Nosotros desde este Gobierno de Jerez, aunque le pese al PSOE, vamos a traer 25 autobuses nuevos y Mercedes-Benz para Jerez, y mal que le pese también a otro partido como VOX que demuestra que no trabaja los fines de semana, ya que ni siquiera abre el correo. Seguimos trabajando para mejorar la movilidad en Jerez”.