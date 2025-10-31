El presidente del Consorcio de Aguas defiende la gestión: "Nunca me he opuesto a negociar"

El presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, ha mostrado su sorpresa ante el anuncio de un calendario de movilizaciones por parte de los trabajadores por "graves problemas y por la persistente falta de diálogo y el estilo de dirección que la entidad viene adoptando en materia laboral", según informó días atrás el comité de empresa.

Ante el anuncio de protestas, que incluye una huelga en diciembre, Díaz ha desgranado los avances que se han realizado en materia de personal en los dos años que lleva al frente del Consorcio, destacando subida salarial y mejoras materiales.

"Cuando llego en agosto de 2023 me encuentro con una plantilla que, en los últimos años 17 años, ha perdido más de 30 puestos de trabajo. No se había sacado ni una sola tasa de reposición, o sea, no se había contratado nunca jamás a nadie. Nosotros hemos sacado la mayor y la única oferta de empleo público que se ha sacado en el Consorcio en toda su historia", subraya Díaz. En total se han convocado 15 nuevas plazas de la OPE del pasado año 2024, a las que se suman ocho plazas más correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025.

El presidente continúa explicando que al llegar a la dirección puso sobre la mesa la necesidad de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y "UGT se levanta de la mesa y no quiere negociar, el resto se quedó a negociar". "Hice una reunión con los trabajadores donde se explicó el concepto de la RPT, que había partida presupuestaria, que había dinero para hacerla y que la íbamos a ejecutar. Fue una reunión bastante productiva, vinieron casi todos los trabajadores, se alegraron y entró en vigor inmediatamente. Creía que estaba todo bien, por lo menos se ha creado algo que parecía que nunca se iba a crear y hemos quitado las sesenta o setenta demandas judiciales que se iban arrastrando", declara Díaz.

El presidente detalla además que "la RPT es algo vivo, se puede ir adaptando según las circunstancias", y ha destacado que "ha supuesto un 30 o un 40% de media de subida de sueldo a los empleados".

"Cuando hablamos de la RPT, el comité en ese momento denunció el convenio colectivo (en vigor desde 2008), cuando hasta el momento nadie tenía problemas con ese convenio. Bien, pues no me opongo a negociarlo y entonces lo denuncian en el Sercla, y desde entonces no nos han vuelto a decir nada más", añade. "Hemos subido en un porcentaje bastante importante la nómina de todos los trabajadores. Hemos aportado vehículos nuevos. Se están haciendo inversiones millonarias en el Consorcio gracias al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas", describe el presidente, quien añade que "yo no vengo aquí a molestar a nadie, sino a hacer mi trabajo. Y lo hago con la mejor voluntad del mundo, porque no cabe de otra manera. Me he entregado en cuerpo y alma para trabajar por esta Administración. Aquí no se regala nada, si han mejorado sus condiciones es porque lo merecían, son todos muy buenos trabajadores. Soy el primer defensor de los trabajadores, sé el valor que tiene esta plantilla, porque para mí es el mayor patrimonio que tiene el Consorcio, su gente".

Díaz lamenta haber tenido conocimiento de las denuncias de los trabajadores por los medios de comunicación: "A mí no me comunican nada. Me he sentado con el comité de empresa, no sé, quince, veinte veces, muchísimo en este tiempo, muchísimo. No me opongo nunca a negociar ni a atender tanto al comité de empresa como a cualquier trabajador, que también ha venido o me ha llamado por teléfono. Creo que lo normal sería que si existe un malestar, pues que se comunicara por las vías oficiales o una simple llamada de teléfono al presidente".

Precisamente, Díaz subraya que esta misma semana convocó a los trabajadores a una reunión para conocer directamente sus demandas, "y dar la información que ellos necesiten. Pues de una plantilla de 103 personas, fueron a esta reunión 7". El presidente destaca que también se han avanzado en las jubilaciones parciales y considera, "como Andrés Díaz no como presidente", que tras este calendario de movilizaciones hay "intenciones políticas".