El Museo del Flamenco y Díez Mérito vuelven a concentrar las principales inversiones de la Junta en Jerez

La construcción del Museo del Flamenco de Andalucía y del futuro centro de salud de Díez-Mérito concentran los mayores importes de las inversiones previstas por la Junta de Andalucía en Jerez en el presupuesto para el año próximo que ya se encuentra en el Parlamento para su tramitación. El borrador de la previsión contable también contempla partidas para construir un carril bici en la carretera que une Estella con La Barca y la reserva de una partida para adquirir el suelo donde se encuentra el yacimiento de Asta Regia.

Los planes de la Consejería de Turismo y Cultura del organismo autonómico es que el Museo del Flamenco de Andalucía, cuya construcción se inició a finales de 2021, pueda abrir al público a finales del año que viene. Para ello, en la propuesta de presupuesto se contempla una partida de 5,6 millones para su construcción, así como para la redacción y ejecución del proyecto expositivo de este futuro equipamiento cultural.

En la memoria del presupuesto se apunta que la Consejería de Turismo y Cultura ya está tramitando el decreto de creación de este espacio expositivo que se está ejecutando con los fondos europeos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz. Para ello, continúan adelante unas obras que se están ejecutando en distintos inmuebles de las calles Barranco, Doctor Lillo y plaza Belén (entre ellos el antiguo Zoco de Artesanía de la plaza Peones). La propuesta de presupuesto también incluye una partida de unos 91.000 euros para el desarrollo de actividades y exposiciones en el futuro Museo.

Por otro lado, otra de las partidas de mayor importe será para acometer la reforma integral de parte de las antiguas bodegas de Díez-Mérito, en Madre de Dios, para que albergue un nuevo centro de salud. Las obras ya se encuentran adjudicadas y están pendientes de la firma del correspondiente contrato con la empresa constructora para que pueda iniciarse su construcción, que se prevé que pueda abrir en 2024.

Tal y como se recoge en el pliego de condiciones que reguló la adjudicación de estos trabajos, el organismo autonómico debía reservar para el próximo año unos 5,8 millones para esta inversión, que se financiará con fondos europeos vinculados a la línea Next Generation (es el denominado fondo REACT-EU).

Y, al igual que el borrador contable del año pasado, que no salió adelante, la previsión de ingresos y gastos de la Junta incluye una reserva de crédito para adquirir las parcelas donde se encuentra el Yacimiento de Asta Regia, en la barriada rural de Mesas de Asta. No obstante, no se ha especificado el importe por parte de la administración autonómica, aunque se apunta en la memoria de la Consejería de Turismo y Cultura que esta intervención se ha incluido dentro de “un importante incremento de los créditos” para esta y otras intervenciones en Granada y Andújar (Jaén).

En materia de Fomento, el presupuesto autonómico también incluye una partida para iniciar la construcción de un carril-bici que discurrirá en paralelo a la A-2003, en el tramo comprendido entre Estella y La Barca. El proyecto, que tendrá un coste de 5,1 millones de euros, fue anunciado a principios de año por el organismo autonómico, que aseguró que las obras comenzarían antes de que acabase este año. Por el momento, estos trabajos aún no se han licitado. También se incluyen los importes que se destinarán para continuar con la rehabilitación de la barriada de La Constancia, declarada área de regeneración y renovación urbana (ARRU) tiempo atrás.

En cuanto a los Juzgados, y una vez descartado a medio plazo la redacción de un proyecto para el reagrupamiento de las sedes existentes, se contemplan presupuestos para la puesta en marcha de un nuevo órgano, concretamente un juzgado de Primera Instancia (el número ocho), y unas obras para la mejora de eficiencia energética en el edificio de la avenida García-Figueras.

Por otro lado, la previsión que ahora inicia su tramitación también contempla unos 5,3 millones de euros para el canon anual que abona la Junta para el mantenimiento del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez y unos 3,1 millones de las transferencias anuales que realiza a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre para atender sus gastos corrientes (es el mismo importe que en ejercicios precedentes).