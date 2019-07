Inversión de 500.000 euros para el futuro Museo del Flamenco

“Los primeros presupuestos no socialistas de la Junta de Andalucía suponen el mayor respaldo que ha tenido Jerez por parte del Gobierno autonómico en todos estos años”. Así de contundentes se han mostrado este miércoles desde el PP de Jerez, donde han comparecido el parlamentario andaluz y vicesecretario, Bruno García, y el portavoz municipal, Antonio Saldaña, acompañados por Jaime Espinar, María José García-Pelayo y Francisco Moreno.

Saldaña ha calificado de “extraordinariamente positivos” los recién aprobados presupuestos de la Junta presidida por Juanma Moreno para lo que resta de 2019 tanto “en su aspecto general como en lo que afectan a Jerez”.

En este sentido, Antonio Saldaña ha destacado que las primeras cuentas “del Gobierno del cambio son las primeras en las que Jerez aparece con nombres y apellidos y en las que se empieza a dar a nuestra ciudad el trato que merece”. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que “menos impuestos para todos los jerezanos, más presupuesto para sanidad, educación, dependencia y agricultura e importantes inversiones son las muestras del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con los jerezanos, que ya notan las diferencias tan abismales entre el bombo y platillo que nunca se convertía en realidad del PSOE y el compromiso serio del PP con Jerez y los jerezanos con realidades y promesas cumplidas”.

En cuanto a inversiones, Saldaña y García han puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz contempla en los presupuestos de 2019 “cerca de 1,2 millones de euros en mejoras del hospital de Jerez así como 1,5 millones para el Centro Tecnológico del Vino y 500.000 euros para el Museo del Flamenco, que tendrán continuidad en el presupuesto de 2020”.

El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, considera que Jerez “merecía este reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía” y es que, “todos estos años anteriores, con el PSOE, Jerez no estaba en los presupuestos y se prometían muchas cosas que luego nunca llegaban”.

Saldaña ha lamentado que “por culpa de la falta de trabajo del PSOE de Mamen Sánchez, el Centro Tecnológico del Motor no haya podido ir en este presupuesto ya que sigue siendo un proyecto fantasma que nadie ha visto a pesar de que desde el PP se le ha pedido en varias ocasiones y del que depende que pueda haber financiación”.

En este sentido, ha dejado claro que “no soy nadie para enmendar al consejero Juan Marín” pero ha asegurado que “nos hubiese gustado que esto hubiese podido continuar con la ITI, ¿por qué? Porque es la garantía más directa de que los fondos están ahí”. Aun así, Saldaña ha recalcado que “todavía estamos a tiempo, esa es mi opinión, porque antes del 2020 es cuando habría que iniciar la ejecución y hay tres años. Lo que es una pena es que por no haber hecho el trabajo estos cuatro años se haya puesto en peligro una posible inversión de 5 millones de euros; que no digo que no se vaya a hacer, lo que digo es que lo teníamos en nuestra mano”.

Por su parte, el parlamentario andaluz por el PP de Cádiz, Bruno García ha destacado que estamos ante un presupuesto que logra “combinar ser el más social de la historia, que crea riqueza y empleo y que, además, consolida la bajada de impuestos”. Una bajada de impuestos que, explica García, “está dirigida a todos y cada uno de los andaluces ya que se trata de varios impuestos distintos los que el Gobierno de Juanma Moreno ha bajado o suprimido”.

Especial hincapié ha realizado el también vicesecretario del PP andaluz en el aumento de la inversión en sanidad y agricultura de este presupuesto, dos aspectos de los que Jerez “se beneficia especialmente por la importante inversión tanto en la mejora del hospital de Jerez como en la gestión del mismo para la disminución de las listas de espera como en el aumento del 15% en inversión en nuestro campo".

Por último, García ha señalado que el Gobierno andaluz ha aprobado hasta 53 enmiendas de todos los partidos “fruto del diálogo planteado por el Gobierno de Juanma Moreno”. Un presupuesto, que según el parlamentario popular, “dota a Andalucía de una gran estabilidad que contrasta con la inestabilidad que genera Pedro Sánchez a nivel nacional”.