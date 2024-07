El prometido y aún pendiente desdoble de la carretera Jerez-Antequera

Una de las grandes infraestructuras viarias pendientes de la campiña jerezana y, por ende, del conjunto de la provincia es la finalización del desdoble de la Jerez-Antequera, una de las principales vías de conexión de la provincia con el resto de la comunidad autónoma.

A pesar de las innumerables promesas y anuncios desde hace décadas, el único tramo que es autovía a día de hoy es uno de poco más de ocho kilómetros que separan Jerez de Arcos. El siguiente en desdoblarse será con toda probabilidad el tramo comprendido entre el nuevo puerto seco de Antequera y el enlace con la A-92, un tramo de unos 13 kilómetros que discurre en su totalidad por la provincia de Málaga. Meses atrás, la Consejería de Fomento contrató la redacción del proyecto de duplicación para mejorar el acceso a este futuro nudo logístico, aunque no han trascendido posibles fechas para su ejecución.

Sin embargo, de los aproximadamente 110 kilómetros que separan Arcos de la estación de Santa Ana, próxima a Antequera, poco o nada se ha avanzado sobre su prometida duplicación. No obstante, este asunto se abordará próximamente en el Parlamento andaluz tras unas solicitudes de comparecencia de la consejera de Fomento, Rocío Ruiz. Inicialmente esta comparecencia, solicitada por PSOE y Vox, iban a ser ante el pleno del legislativo andaluz, pero finalmente las iniciativas decayeron.

En su lugar, al no incluirse en los órdenes del día del plenario, el Partido Popular presentó una nueva iniciativa para preguntarle a la titular de Fomento por este asunto en una próxima reunión de la Comisión de Fomento, Articulación del territorio y vivienda del Parlamento. Por el momento no hay fijada una fecha para esta comparecencia ya que continúa su tramitación —en días pasados se reunió la comisión e, inicialmente, no está previsto que se vuelva a reunir hasta después del verano, según la agenda pública de la cámara legislativa andaluza—.

A día de hoy no está claro, ni siquiera, si la A-384, denominación oficial de esta carretera en el tramo comprendido entre Arcos y Antequera (entre Jerez y Arcos es la A-382), será o no una autovía en el futuro. En el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2030, y siguiendo con lo que ya venía recogido en documentos de planificación previos, se incluye la conexión viaria entre Jerez y Antequera dentro del grupo de grandes ejes viarios de la red de alta capacidad de Andalucía que ha de mejorarse.

Ahora bien, en el estudio de impacto de ambiental ya se apunta que la continuidad de la A-382 desde Bornos hasta Antequera cuenta con varios tramos con condicionantes ambientales severos al discurrir por entornos protegidos por su alto valor ecológico.

Sin proyecto de actuación

Por el momento, la Junta de Andalucía no cuenta con un proyecto de ampliación completo de esta carretera. A principios de la pasada década, se anunció la redacción de los estudios informativos de dos tramos (el primero entre Arcos y Bornos y el segundo entre Bornos y Algodonales), pero estos ya no sirven, si es que se concluyeron, por el tiempo transcurrido desde entonces.

Durante la pasada legislatura, la anterior consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció que se iba a realizar un estudio de viabilidad para las actuaciones necesarias para mejorar esta vía y próximamente será su sucesora en este puesto quien deberá concretar en qué situación se encuentra esta demandada infraestructura.

Según los últimos datos recogidos por los aforos instalados por la Consejería de Fomento, el tramo entre Arcos y Algodonales soporta una intensidad media diaria de entre 7.500 y 10.000 vehículos; mientras, el tramo que discurre hasta la provincia de Málaga oscila entre los 2.000 y los 5.000, de los que un 12% son vehículos pesados.

Pendientes también el acceso a la A-382 desde Jerez

También se encuentra en el 'debe' de las infraestructuras viarias de la Junta de Andalucía con Jerez el acceso desde la ciudad al inicio de la autovía de Arcos, una carretera cuya denominación oficial es la A-2005. La mejora de la capacidad de esta vía de poco más de dos kilómetros y medio de longitud formaba parte de un convenio que el organismo autonómico y el Ayuntamiento firmaron a finales de la primera década de este siglo para el arreglo integral de los accesos viarios a la ciudad.

La carretera A-2005, que une la avenida de Arcos con la autovía A-382. / Pascual

Sin embargo, esta carretera de titularidad autonómica, que soporta una intensidad media diaria de entre 7.500 y 10.000 vehículos diarios (de los que un 11% es tráfico pesado), sigue teniendo un carril por cada sentido y un arcén que en buena parte de su extensión apenas tiene un metro de ancho. Para esta actuación, la Consejería de Fomento no cuenta aún con proyecto a día de hoy.