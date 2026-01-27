El proyecto de planta solar junto al Circuito de Jerez entra en su última fase para el inicio de las obras

El proyecto de planta solar en el entorno del Circuito de Jerez encara los últimos trámites para el inicio de su construcción. La Junta de Andalucía ha sacado a información pública la planta solar fotovoltaica Montecastillo, instalación que se ubicará en las inmediaciones del trazado jerezano y del complejo hotelero Barceló Montecastillo, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El proyecto, promovido por Sunco Capital a través de Inverrenova, entra en la fase previa a la autorización administrativa de construcción y al reconocimiento de utilidad pública tras la publicación el pasado 21 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio por el que se somete a información pública, fecha a partir de la que se abre un plazo de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones.

La documentación completa del proyecto puede consultarse tanto en la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Cádiz como a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, y está abierta a cualquier persona o entidad interesada.

El expediente hace referencia a la modificación del proyecto ‘PSFV Montecastillo’, cuya autorización inicial fue solicitada el 30 de septiembre de 2024 por Inverrenova. Además, en marzo de ese mismo año, la empresa pidió la declaración de utilidad pública para la línea subterránea de evacuación de la energía, que implica la expropiación forzosa de terrenos, entre ellos cinco parcelas del Circuito de Jerez.

La planta cuenta con una potencia instalada de 5,6 megavatios y una potencia de evacuación de 4,95 megavatios. La energía generada se trasladará mediante una línea subterránea de media tensión hasta la subestación Montecastillo, gestionada por E-Distribución.

‘PSFV Montecastillo’, que forma parte de la apuesta de Sunco Capital por las energías renovables en el suroeste de la Península, se desarrollará en dos fases —Montecastillo I y Montecastillo II—, con una potencia conjunta inferior a los 10 megavatios. Se trata, por tanto, de una instalación de pequeña y mediana escala, ubicada en el área de Torremelgarejo.

En el plano ambiental, el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía, que concedió en 2024 la Autorización Ambiental Unificada favorable. Posteriormente, en marzo de 2025, se autorizó una modificación sustancial del diseño para optimizar la configuración técnica y la infraestructura de evacuación. La salida ahora a información pública supone el último paso antes del inicio de las obras, una vez se completen los permisos administrativos.

La planta estará equipada con paneles solares sobre seguidores, una tecnología que permite aprovechar mejor las horas de sol, y volcará la energía producida a la red local, contribuyendo al suministro renovable para la actividad económica y turística del municipio.