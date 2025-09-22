El PSOE critica que "el 40 aniversario del Circuito de Jerez pasa sin pena ni gloria por la desidia del gobierno de Pelayo"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, a través de su viceportavoz Jesús Alba, ha denunciado "el rotundo fracaso que ha supuesto la conmemoración del 40 aniversario del Circuito de Jerez-Ángel Nieto", que, en palabras del edil socialista, “debería haber sido una gran fiesta para la ciudad y se ha convertido en un evento residual, elitista y completamente deslucido por culpa de la falta de interés del gobierno local que encabeza María José García-Pelayo”.

Para Jesús Alba, “lo que debía haber sido una celebración por todo lo alto, abierta a la ciudadanía y al mundo del motor, ha acabado siendo un acto menor, sin alma y prácticamente oculto para la mayoría de los jerezanos. Especialmente destacable ha sido la escasa participación de vehículos clásicos que están siendo maltratados con la subida de impuestos de Pelayo”.

El concejal socialista lamenta la “nula implicación del gobierno municipal en una efeméride que debería haber servido para hermanar a los aficionados al motor, al Circuito y al conjunto de la ciudad en torno a un patrimonio deportivo, turístico y emocional como es el trazado jerezano”.

El viceportavoz del PSOE critica que el evento “ni siquiera fue publicitado adecuadamente por el Ayuntamiento, no era de acceso libre ni participativo, todo lo contrario: fue elitista y de pago”. En este sentido, añade que la escasa participación de vehículos “fue el reflejo de una organización improvisada, sin ambición y sin sensibilidad hacia los miles de jerezanos y jerezanas que, con sus impuestos, contribuyen a sostener el Circuito año tras año mientras son ignorados por la propia alcaldesa, que también preside Cirjesa”.

Jesús Alba ha sido especialmente contundente al denunciar que “la señora Pelayo está más preocupada por los caterings de los eventos que se inventa para salir en la foto, que en las citas verdaderamente importantes para la ciudad”. Como ejemplo, ha señalado la reciente polémica por el coste de conferencias externas: “Es inaceptable que al gobierno de Pelayo le parezca bien que se paguen 375 euros por minuto en una conferencia, y al mismo tiempo no se inviertan ni recursos ni esfuerzo en una fecha tan señalada como es el 40 aniversario del mayor activo turístico y deportivo de Jerez, que es nuestro circuito”.

Desde el Grupo Municipal Socialista se exige "al gobierno del PP que rectifique su actitud y comience a tratar al Circuito de Jerez con la seriedad, el respeto y la proyección que merece. No se puede despreciar de esta forma el legado que ha situado a Jerez en el mapa mundial del mundo del motor, y mucho menos ningunear a una ciudadanía que ha demostrado siempre estar volcada con su Circuito".