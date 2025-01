El PSOE de Jerez acusa al Ayuntamiento de usar las redes sociales "como panfleto del PP"

Jerez/El PSOE de Jerez mantiene que el gobierno municipal del PP que preside María José García Pelayo está utilizando los perfiles de redes sociales institucionales y las notas de prensa del gabinete de comunicación "para lanzar mensajes partidistas y sesgados contra el Gobierno de España para así ocultar y desviar de forma intencionada los incumplimientos de su gobierno y el maltrato de la Junta de Andalucía a nuestra ciudad en materia de sanidad, educación, dependencia o infraestructuras".

“Pelayo usa sistemáticamente el Ayuntamiento de Jerez como su finca de recreo particular y hace un uso poco ético de los recursos comunicativos de la institución municipal para sus intereses partidistas. Las redes sociales del Ayuntamiento y el gabinete de prensa deben estar para ofrecer información de servicio público, pero casi todos los días nos encontramos con publicaciones y comunicados dónde se emiten opiniones políticas contra las administraciones en las que no gobierna el PP”, denuncia el portavoz socialista José Antonio Díaz, en un comunicado.

“Para el Grupo Socialista, los recursos institucionales deben ser utilizados en la línea de la neutralidad partidista, deben se ajenas a cualquier valoración o ataque político y centrarse en la información institucional. La alcaldesa Pelayo confunde el Partido con el Ayuntamiento al estilo de los regímenes dictatoriales, hay que tener un poco de estilo y decoro cuando se gobierna” añade Díaz.

“¿Por qué qué desde las redes sociales municipales y desde sus notas de prensa no se le reclama a la Junta los 25 millones que le debe a Jerez por la PATRICA? ¿Por qué no se informa desde el Ayuntamiento los colapsos hospitalarios en Jerez? ¿Por qué no se hacen publicaciones en los perfiles del Ayuntamiento denunciando los incumplimientos de Moreno Bonilla en materia de vivienda pública, educación o dependencia? Son preguntas que Pelayo no responderá porque no tienen argumentos para defender el uso dictatorial, partidista y politiquero que está haciendo de los medios de comunicación municipales.” continúa José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

“Bajo el control de Pelayo, los medios de información municipales están sometidos a tres imposiciones políticas del PP: la primera es blanquear la imagen de la alcaldesa “ausente” María José García Pelayo, la segunda es ocultar los incumplimientos y maltratos de Moreno Bonilla contra Jerez y la tercera es manchar la imagen del Gobierno de España para que los jerezanos no sepan que el Gobierno de España es la administración que más está ayudando e invirtiendo en nuestra ciudad”. señala el portavoz socialista.

"Una muestra de ello es el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía, que analiza el período de junio de 2023 a junio de 2024 del Gobierno municipal en Onda Jerez. Este informe dicta sentencia contra la alcaldesa Pelayo, destacando que Onda Jerez es menos plural, la oposición socialista está silenciada por el gobierno municipal, ocupando menos espacio y menos tiempo en favor de la Junta de Andalucía, un ejemplo que el gobierno de Pelayo ha implantado una “dictadura comunicativa”, concluye Díaz en el comunicado.