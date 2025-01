Presentado el proyecto para rehabilitar San Marcos: "Hay que cuidar de lo que nos han dejado"

La Iglesia de San Marcos acogió en la noche del viernes la presentación del proyecto de conservación, rehabilitación y mantenimiento de este histórico templo, una ambiciosa actuación que se irá ejecutando por fases conforme se vaya teniendo disponibilidad económica.

El edificio religioso no tiene problemas estructurales -"San Marcos no se cae", tal y como se apuntó en la presentación- por lo que seguirá abierto manteniendo su actividad habitual. Eso sí, requiere de una serie de intervenciones, algunas con ellas de carácter urgente, para evitar que las patologías empeoren y, por ende, se hagan necesarias actuaciones de mayor calado. Tanto el párroco de los Cuatro Evangelistas, adscripción eclesiástica a la que pertenece este templo, Carlos Redondo, como los arquitectos redactores del proyecto, Miguel Ángel López Barba y Delia Villaverde Montero, coincidieron en resumir: "San Marcos no preocupa, pero nos ocupa".

La Iglesia, que tuvo su origen en una antigua mezquita musulmana y que fue una de las primeras iglesias cristianas fundadas en Jerez en el siglo XIII, fue construida tal y como la conocemos en el XVI. Arrastra importantes problemas de filtraciones de agua y humedades, además de que cuenta con elementos externos como la espadaña que requiere de una urgente intervención para evitar que se sigan produciendo desprendimientos.

El proyecto se ha dividido en dos fases (una con actuaciones en el exterior del templo y otra en el interior) que, a su vez, se han dividido en distintas etapas. Ya se ejecutó una fase previa donde se hizo frente a los graves problemas que tenía la Capilla de los Ceas. Esta intervención está pendiente de la restauración del retablo que tenía este este espacio, que continúa en proceso.

Y la siguiente etapa será el arreglo de la espadaña, que cuenta con importantes grietas y algunas partes corren riesgo de derrumbe. Esta intervención se iniciará en los próximos meses una vez concluyan las obras de reurbanización que el Ayuntamiento está ejecutando en la plaza Rafael Rivero y el entorno de San Marcos, puesto que estas impiden el paso de la maquinaria necesaria para la intervención.

Una vez concluya esta parte, se continuará con la siguiente etapa de impermeabilización de cubiertas y eliminación de grietas generadas por las filtraciones. Claro está, y teniendo en cuenta un proyecto de estas características que tiene un presupuesto de casi un millón de euros, las sucesivas intervenciones se irán acometiendo conforme haya disponibilidad económica.

"El dinero está, pero hay que recogerlo"

Desde que en 2020 se empezó a trabajar en este proyecto tras una intervención de urgencia en una de las torres de la fachada principal del templo, la Iglesia de San Marcos tiene abierta una campaña de recogida de donativos para poder sufragar esta rehabilitación. A las puertas del templo se encuentra un tótem donde se pueden hacer donativos mediante pagos con tarjeta de crédito, se ha habilitado un número de Bizum para hacer aportaciones (el número es 04036) y también se cuenta con un número de cuenta corriente en el Banco Santander. También, parte del dinero que obtiene por las ceremonias que se celebran en ella (matrimonios, misas, ... ) se está reservando para esta necesaria labor de conservación.

Carlos Redondo explicó que la iglesia ya cuenta con el dinero para acometer el arreglo de la espadaña, pero siguen siendo necesarios fondos para continuar avanzando en las sucesivas fases. Así, para requerir la ayuda de todos los jerezanos, recurrió a una frase que suele decir cuando habla de este proyecto: "El dinero está, pero hay que recogerlo", una referencia a que pueden ser muchos los donantes que pueden contribuir a que esta intervención pueda completarse. Redondo también apuntó otra afirmación de cara a pedir ayuda a toda la ciudadanía: "Si cada jerezano diera dos euros, acabamos con la rehabilitación de San Marcos".

También comentó que se pondrá en marcha otra campaña donde se podran 'apadrinar' intervenciones concretas como el arreglo de vidrieras o de puertas, actuaciones que se harán conforme se vayan obteniendo los fondos necesarios.

Asistentes a la presentación del proyecto de rehabilitación de San Marcos. / Vanesa Lobo

Por su parte, los arquitectos redactores del proyecto, que también han participado en la rehabilitación de otros históricos templos de la ciudad, incidieron en la importancia de que esta intervención no se demore. "Estamos en el momento de actuar para atajar posibles problemas estructurales posteriores", dijo uno de ellos.

"Si somos muchos, llegamos más lejos"

A la presentación del proyecto de rehabilitación acudieron tanto la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, como el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. La regidora jerezana aseguró que el Ayuntamiento ha colaborado y continuará haciendo para "agilizar y promover" los trabajos que se realicen. Asimismo, incidió en la importancia de "conservar un legado y proyectarlo hacia el futuro" .

Por su parte, el prelado asidonense destacó la implicación en esta intervención de los movimientos que tienen sede en este templo -la Hermandad de la Cena y el Camino Neocatecumenal- en la ejecución de este proyecto. Asimismo, instó a toda la ciudadanía a participar de este proyecto puesto que, "si somos muchos, llegamos más lejos; pero si somos todos, podremos con todo". "Hay que cuidar de lo que nos han dejado nuestros mayores", concluyó.

En el acto también intervino el doctor en Historia del Arte Pablo Pomar quien hizo un recorrido histórico por este templo.