El PSOE de Jerez sostiene que "el gobierno de Pelayo está maltratando al colectivo de Ayuda a Domicilio"

El PSOE de Jerez explica que "el gobierno de Pelayo no ha finalizado el proceso de selección de 350 plazas de auxiliar de Ayuda a Domicilio, tras un año desde que se convocara las plazas para optar a un empleo fijo en un servicio esencial para los usuarios y familias. La alcaldesa y presidenta de Comujesa, María José García-Pelayo, mantiene a los aspirantes en la incertidumbre y desesperación absoluta sobre qué pasará con el proceso de selección, ya que no presenta avances significativos y eso está generando una inquietud en la plantilla ya que a fecha de hoy todavía no han firmado los contratos laborales que permitirá la estabilidad laboral que han ganado con mucho esfuerzo".

"Hay que recordar -añade el PSOE- que a las trabajadoras de ayuda a domicilio se les requirió por segunda vez la documentación ante las supuestas irregularidades y falsificaciones de títulos de las que tuvo conocimiento el gobierno de Pelayo y que ha supuesto dilatar aún más este proceso por falta de diligencia".

“Pelayo está maltratando a este colectivo de trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio y a las personas a las que se les presta servicio diario. Primero, por las dudas y sombras que han sembrado sobre este proceso de selección. Y segundo, porque el proceso de selección está estancado desde hace casi un año”, afirma José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Díaz añade: “Es un colectivo de trabajadoras que son unas profesionales, que prestan un servicio esencial, muchas de ellas tienen cargas familiares, y demandan una estabilidad. A día de hoy no han firmado sus contratos y el proceso de selección sigue en el aire porque tenemos un gobierno débil y una alcaldesa como Pelayo que esta ausente, no es capaz de gestionar algo tan básico como un proceso de selección. Desde el PSOE transmitimos nuestra solidaridad a las trabajadoras, usuarios y familiares del servicio de Ayuda a Domicilio ante el 'maltrato psicológico' que reciben del gobierno de Pelayo, que les ocultó las supuestas irregularidades que supuso volver a solicitar la documentación, y por último, las mantiene en la incertidumbre sin saber qué ocurrirá con sus puestos de trabajo después de un año. Nadie responde, ni da soluciones, es un despropósito, una falta de respeto a la dignidad laboral de las 350 trabajadoras que tiene derecho a firmar sus contratos laborales”, señala el portavoz socialista.

“Pelayo tiene que dar la cara y aclarar qué está pasando en el servicio de Ayuda a Domicilio, el PSOE va a defender los intereses del colectivo ya que nos tramiten continuamente el desamparo que sufren ante la falta de información”, concluye José Antonio Díaz.