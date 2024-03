En Jerez hay 59 personas en lista de espera para la ayuda a domicilio

El servicio de ayuda a domicilio en Jerez ha sufrido importantes cambios en los últimos años. El último fue el pasado mes de enero, cuando Ayuntamiento y plantilla firmaron un nuevo convenio con subida salarial y mejoras sociales. En estos momentos, la plantilla del servicio la componen 28 coordinadoras, más 1.174 auxiliares y 16 trabajadores de Administración.

Si la estabilidad parece haber llegado a los empleados, hay que analizar cómo se encuentra la parte de los usuarios. En estos momentos, y según datos municipales, hay 83 personas usuarias con la resolución de ayuda a domicilio por dependencia pendiente de iniciar el servicio. Es decir, está el alta tramitada pendiente de asignar auxiliar, y el tiempo estimado es de 15 días.

Por otra parte hay 59 personas en lista de espera. "Únicamente existe lista espera de usuarios por el plan concertado, en dependencia no tenemos lista de espera", explican desde el gobierno local. Esta lista de espera se debe a que el baremo realizado no llega a los 80 puntos (punto de corte), por lo tanto no se encuentran en situación de vulnerabilidad, siendo usuarios que solicitan únicamente tareas domésticas, principalmente. En la actualidad el servicio tiene a 59 personas con estas puntuaciones.

A la espera de resolver esta lista, el servicio de ayuda a domicilio de Jerez ya atiende a 3.215 usuarios, de los que 2.316 son mujeres y 899 son hombres. El perfil mayoritario entre las mujeres, es el de una usuaria entre los 75 y 89 años (en este tramo hay 1.483 personas atendidas), y 481 son los hombres usuarios en esa misma franja de edad. Cabe destacar, además, que hay 363 mujeres y 132 hombres de más de 90 años que también son beneficiarias del servicio.

La previsión para el año 2024 es la dar 1.306.965 horas de prestación, de las que 225.871 ya se han realizado: 222.369 corresponden a dependencia y 3.502 son horas concertadas.