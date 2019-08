En noviembre de 2009 vecinos de la Barriada España denunciaron en Diario de Jerez la posible apertura de un “bar de niñas” en la zona. Desde la asociación vecinal señalaban que había una gran preocupación porque “tenemos constancia de que el arrendador de la vivienda ha solicitado a Urbanismo realizar una reforma en una unifamiliar para adaptar la parte baja como bar y la de arriba, como vivienda”.

Añadían que “hemos comprobado que han metido en la vivienda muchas camas y colchones, demasiados para una vivienda normal, por eso los vecinos temen lo peor y creen que se esté montando un pub con chicas”.

Estos días los vecinos de Barriada España han recordado cómo se movilizaron para evitar que el citado negocio abriera sus puertas en 2009, puesto que dicha vivienda es la misma que hoy está okupada por un grupo de jóvenes que atemoriza al barrio. “Pues prefiero a las mujeres, fíjate”, reconoció una vecina el pasado lunes, cuando los afectados denunciaron los continuos robos y amenazas por parte de los okupas.

La historia de esta casa de la calle María del Carmen Requejo Iglesias no termina aquí. En agosto de 2017, un hombre fue hallado muerto en el interior de la casa. Llevaba medio año viviendo de forma ilegal y fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras no verlo por el barrio y por el olor que salía del domicilio. Cabe decir que fueron los vecinos los que días después tapiaron algunas ventanas, puesto que no se limpió el interior de la casa tras la retirada del cuerpo.

Según cuentan, “el banco se quedó con la casa hace diez años y desde entonces ha estado okupada muchísimas veces”. En 2009 los vecinos dijeron que no estaban dispuestos a bajar la guardia, diez años después, se vuelven a unir delante de la misma casa.