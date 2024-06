"¿Quién nos paga a los proveedores del Museo del Flamenco en Jerez?

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha anunciado este lunes que la empresa que ejecuta las obras del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez ha abandonado el proyecto, que se encuentra al 80% de su finalización.

"La empresa adjudicataria no ha sido capaz de resolver con solvencia la ejecución de las obras y ha anunciado que no puede hacerse cargo más”, ha dicho el responsable andaluz.

A pesar de que próximamente se espera que retomen las obras, lo cierto es que hay afectados a los que esta renuncia los pone en una grave situación. Así lo ha denunciado Juan Gómez, de Grúas San Telmo de Jerez. Durante las obras del Museo se han utilizado sus grúas “pero ahora la empresa se ha ido y me están devolviendo los pagarés”. En total, los pagos pendientes alcanzarán los 54.000 euros. "¿Quién nos paga ahora a los proveedores del Museo del Flamenco?", se pregunta.

“Hemos trabajado, además, en un sitio muy complicado, junto a un barranco y ahora vemos como la empresa se va, habiendo cobrado el 80% y nosotros nos quedamos sin cobrar”, lamenta.

“La Junta se lava las manos, nos dice que ha pagado, pero como nosotros estamos subcontratados nos quedamos sin cobrar. ¿Qué pasa que las empresas de Jerez ahora nos quedamos con la deuda?”, pregunta Juan Gómez.

Por desgracia, asegura que no es la primera vez que este empresario se ve en esta situación. “Lo mismo me pasó con Incubazul, donde me devolvieron pagarés por 60.000 euros”, asegura. Una vez más “los proveedores nos quedamos sin cobrar”, añade. Al igual que con el Museo del Flamenco, en este caso "la Zona Franca es responsable del proyecto y dice que ha pagado a la empresa".

“Te dicen que es una obra buena, que son fondos europeos que están asegurados pero claro, después no es así. Están asegurados para las empresas, porque la Junta nos deja tirados a nosotros”, lamenta esta afectado.

En el caso de la empresa del Museo del Flamenco, Juan Gómez asegura que no entiende la actuación de "las Administraciones, porque le siguen dando obras a empresas que no están pagando". Además, lamenta que "son obras fiscalizadas, tienen que ir presentando lo que van haciendo para que la Junta les pague. Sin embargo, nadie fiscaliza que esta empresa esté pagando a los proveedores, como ha ocurrido en este caso".

El responsable de Grúas San Telmo asegura que hay más afectados y, por ello, insiste en dar a conocer su caso, que tiene en manos de abogados, con el objetivo de que se tomen medidas por parte de las Administraciones para que se eviten este tipo de situaciones a los empresarios.