Una rampa facilitará el acceso a personas con movilidad reducida a la plaza Ignacio Durán de Jerez

Obras de mejora de la accesibilidad en la plaza Ignacio Durán de la barriada de Vallesequillo

La Delegación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez sigue acometiendo mejoras en la accesibilidad de los espacios públicos de la ciudad.

Si días atrás, los trabajos se efectuaban en la calle Moscatel de la barriada de Icovesa, ahora las actuaciones se han centrado en la plaza Ignacio Durán, que se ubica en el centro del barrio de Vallesequillo.

Estas obras se están desarrollando en el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de Jerez.

Hasta este momento, a la plaza Ignacio Durán se venía accediendo desde la avenida de Vallesequillo, la que vertebra toda la barriada, a través de unas escaleras, que suponían una verdadera barrera arquitectónica para las personas mayores y con movilidad reducida.

Con la ejecución de este proyecto de mejora de la accesibilidad, el Ayuntamiento de Jerez va a hacer posible el tránsito a todas las personas sin excepción.

Las obras consisten en la construcción de una rampa de dos tramos para salvar el desnivel existente entre la avenida Vallesequillo y la plaza Ignacio Durán.

Hasta este momento, el acceso a esta plaza, que conforma la zona central de la barriada, no era nada accesible para personas con movilidad reducida, existiendo únicamente zonas de paso en la entrada de la calle Venerable Vargas y al fondo de la Parroquia de San José.

Con esta actuación, se va a proporcionar accesibilidad completa desde la mitad de la avenida, eliminando así una gran barrera arquitectónica.

El Ayuntamiento de Jerez ha llevado a cabo en la barriada de Vallesequillo otras mejoras en el acerado para facilitar el paso peatonal.

Concretamente, los servicios municipales realizaron una intervención en las calles Maestro Fernando Sierra y Arguelles y también acometieron la mejora de alcorques en la calle Ferrocarril, unas obras que se sumaron a otras anteriores en la avenida Vallesequillo.

Todos estos puntos de la barriada presentaban defectos en el pavimento provocados por el desgaste de años y por las raíces de arbolado que quedaron solucionados, mejorándose el entorno y los espacios públicos de esta zona de Jerez.